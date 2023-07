Blockbuster-Battle

Eine Komödie, ein Thriller oder doch ein actionreiches Abenteuer? Heute treten drei grundlegend verschiedene Filme gegeneinander an.

(ProSieben, 20:15 Uhr)In der Fortsetzung des spektakulären Thrillers "Escape Room" müssen sich die Überlebenden Zoey und Ben erneut ihren Ängsten stellen. Die geheime Organisation Minos verwandelt die Großstadt New York in ein hochgefährliches Spielareal mit surrealen Situationen. Zusammen mit weiteren Teilnehmern versuchen sie, aus den teuflischen Spielen lebend zu entkommen. Schnell stellen sie fest, dass sie diesen Wahnsinn schon einmal durchgemacht haben.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTL, 20:15 Uhr)Die wohl berühmteste Videogame-Heldin aller Zeiten ist zurück auf der Leinwand! Knapp 15 Jahre nach Lara Crofts letztem Kino-Abenteuer löst Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander ("The Danish Girl", "Jason Bourne") in diesem Reboot Angelina Jolie als Power-Archäologin ab. Basierend auf dem gleichnamigen Videospiel von 2013 zeigt "Tomb Raider" die Ursprünge der Figur Lara Croft. Diese begibt sich mit der Suche nach ihrem verschollenen Vater (Dominic West, "Johnny English - Jetzt erst recht!") auf ihre erste Abenteuerreise, die sie direkt in die Arme von Widersacher Mathias Vogel (Walton Goggins, "Die Bourne Identität", "Django Unchained") führt. Alicia Vikander nutzt dabei von Beginn an ihre Chance, der Protagonistin ein frisches Image zu verpassen und sie zu einer zeitgemäßen Actionheldin zu machen, die für Frauenpower der neuen Generation steht. Quotenmeter schrieb zum Kino-Start in seiner Kritik: „Selbst wenn «Tomb Raider» noch Ausbaupotential übrig lässt, verkauft dieses Stück Abenteuerkino seine Hauptdarstellerin sehr gut als Frontfrau eines möglichen Filmfranchises.“ Hauptdarstellerin Alicia Vikander mache als Lara Croft Laune, doch der Film habe ein paar Durststrecken.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Als Viktor Navorski zu einem Besuch nach New York abhebt, brechen in seinem osteuropäischen Heimatland Unruhen aus, die die USA dazu veranlassen, den Staat diplomatisch nicht mehr anzuerkennen. In der Folge werden dem Immigranten Ein- und Rückreise verweigert. Also richtet sich der sympathische Heimatlose auf dem Flughafengelände ein und entdeckt das vielschichtige Universum des Terminals, dessen eigenständige Kultur und sogar die Liebe zu einer wunderbaren Frau.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7