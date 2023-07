«Der Schwarm» verdrängt «All American»

US-Fernsehen

The CW veränderte sein Programm deutlich. Der Comedy-Block verschwindet dank NFL auf einen anderen Tag.

, die einzige eigenproduzierte Serie von The CW, die ursprünglich im Herbst starten sollte, wurde auf die Zwischensaison verschoben. Der Sender bestätigte die Verschiebung am Mittwoch, nachdem er die Premierentermine für den Rest seines Herbstprogramms bekannt gegeben hatte. Ebenfalls auf die Zwischensaison verschoben wurdenund das Dokumentarfilm-FranchiseDas Drama wurde erstmals im Januar für die sechste Staffel verlängert und sollte ursprünglich montags um 20.00 Uhr ET/PT ausgestrahlt werden, um die übernommene Dramaserie «61st Street» zu ersetzen. Im Mai enthüllte das Network, dass «Walker», das zuvor für eine verkürzte vierte Staffel verlängert worden war, ebenfalls für die Zwischensaison gehalten wurde.Die Serienpremiere vonwird voraussichtlich im September stattfinden, nachdem The CW den europäischen Öko-Thriller im Mai erworben hatte. Im Oktober werden sich zu der Serie weitere ausländische Akquisitionen gesellen: «Sullivan's Crossing», das letzten Monat eine vorzeitige Verlängerung der zweiten Staffel erhielt, «The Spencer Sisters» und «Everyone Else Burns».(ab 16.10.), alle Formate waren für Dienstag vorgestellt)20.00 Uhr «Son of a Critch» (Neu)20.30 Uhr «Run the Burbs» (Neu)21.00 Uhr «Children Ruin Everything» (Neu)21.30 Uhr «Everyone else burns» (Neu)(ab 04.10.)20.00 Uhr «Inside the NFL» (Neu)21.00 Uhr «Der Schwarm» (Neu)(ab 14.11.)20.00 Uhr «Inside the NFL» (Neu)21.00 Uhr «Whose Line is it Anyway» (Neu)21.30 Uhr «Whose Line is it Anyway»(ab 04.10.)20.00 Uhr «Sullivan’s Crossing» (Neu)21.00 Uhr «The Spencer Sisters» (Neu)(ab 12.10.)20.00 Uhr «FBoy Island» (ab 19.10. Reruns)21.00 Uhr «FBoy Island»(ab 20.10.)20.00 Uhr «Penn & Teller: Fool Us»21.00 Uhr «Inside the NFL» (Wiederholung, «Whose Line is it Anyway» wurde gestrichen)(ab 28.10.)20.00 Uhr «Master of Illusions»20.30 Uhr «Master of Illusions» (Wiederholung)21.00 Uhr «World’s Funniest Anmials»21.30 Uhr «World’s Funniest Anmials» (Wiederholung)20.00 Uhr Spielfilm