«Rap Sh!t» startet

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Max wird wieder eine Folge pro Woche ausstrahlen.

Die zweite Staffel der Max Original Comedy-Seriestartet mit zwei Episoden am Donnerstag, 10. August 2023. Die acht Episoden umfassende Staffel wird mit einer Episode pro Woche fortgesetzt und endet mit dem Staffelfinale am Donnerstag, 21. September.«Rap Sh!t» folgt zwei entfremdeten Highschool-Freundinnen aus Miami, Shawna und Mia, die sich wieder zusammenfinden, um eine Rap-Gruppe zu gründen. Auf ihrem Weg zum Ruhm befinden sich Shawna und Mia an einem entscheidenden Punkt ihrer Rap-Karriere, denn sie müssen sich entscheiden, ob sie sich selbst treu bleiben oder sich den Anforderungen der Musikindustrie anpassen wollen. Aida Osman (Shawna), KaMillion (Mia), Jonica Booth (Chastity), RJ Cyler (Lamont), und Daniel Augustin (Maurice) verkörpern die Hauptrollen.Die Serie wird von Issa Rae und der Showrunnerin Syreeta Singleton produziert, sowie von Montrel McKay für Hoorae Productions, Jonathan Berry und Dave Becky für 3 Arts Entertainment und Jim Kleverweis. Das Hip-Hop-Duo Yung Miami und JT von City Girls fungieren als Co-Executive Producer, zusammen mit Kevin "Coach K" Lee und Pierre "P" Thomas für Quality Control Films und Sara Rastogi und Jax Clark für Hoorae. Raes Audio-Content-Firma Raedio kümmert sich um die Musikaufsicht für die Serie.