Priyanka Chopra Jonas spielte neben Richard Madden in «Citadel» die Hauptrolle. Vor neun Jahren wirkte sie bei einem Rohrkrepierer mit.

ist ein indischer Action-Drama-Film aus dem Jahr 2014, der von Ali Abbas Zafar geschrieben und inszeniert wurde. Der Film spielt in den 1970er Jahren und erzählt die Geschichte von Bikram und Bala, zwei besten Freunden, die zu skrupellosen Gangstern in der Unterwelt von Kolkata werden. Der Film wurde von Aditya Chopra produziert, einem angesehenen Filmproduzenten und Gründer von Yash Raj Films. Chopra hatte die Vision, ein episches Drama zu schaffen, das in einer fesselnden Umgebung spielt und eine emotionale Geschichte über Freundschaft, Liebe und Verrat erzählt.Das Drehbuch von «Gunday» wurde ebenfalls von Ali Abbas Zafar verfasst. Zafar wollte eine dynamische Geschichte über Loyalität und das Leben von Verbrechern in einer politisch instabilen Zeit erzählen. Das Skript konzentrierte sich auf die Entwicklung der Charaktere von Bikram und Bala und ihre komplizierte Beziehung zueinander. Ali Abbas Zafar führte auch Regie bei «Gunday». Als Regisseur war er bestrebt, das pulsierende und chaotische Kolkata der 1970er Jahre einzufangen. Zafar setzte auf dynamische Kameraarbeit, um die Energie der Actionsequenzen und die Emotionalität der dramatischen Szenen zu verstärken.Die Rezensionen zu «Gunday» waren gemischt. Einige Kritiker lobten den Film für seine beeindruckende Inszenierung, die spektakulären Actionsequenzen und die beeindruckende Filmmusik. Die Leistungen der Hauptdarsteller, Ranveer Singh und Arjun Kapoor, wurden ebenfalls positiv hervorgehoben. Andere bemängelten jedoch das übermäßige Pathos und die vorhersehbare Handlung. Trotz der gemischten Kritiken war «Gunday» an den Kinokassen erfolgreich und wurde ein Publikumserfolg. Der Film war insbesondere in Indien beliebt und fand auch international Beachtung.Nach «Gunday» waren die Macher an verschiedenen anderen Projekten beteiligt. Ali Abbas Zafar führte Regie bei weiteren erfolgreichen indischen Filmen wie «Sultan» und «Tiger Zinda Hai». Aditya Chopra produzierte weiterhin Filme und spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des indischen Kinos. Insgesamt bleibt «Gunday» ein actionreiches Drama, das mit seinen visuellen Effekten, den eindrucksvollen Performances der Hauptdarsteller und seiner epischen Erzählung über Freundschaft und Loyalität beeindruckt. Der Film bietet einen fesselnden Einblick in das Leben von Verbrechern in der turbulenten Ära der 1970er Jahre in Kolkata.