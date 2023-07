ZDF-Krimi schiebt sich deutlich vor «Verstehen Sie Spaß?»

Quotennews

Auch wenn nur eine Wiederholung des Krimis aus dem vergangenen Jahr gezeigt wurde, sicherte sich das ZDF damit den gestrigen Tagessieg.



Im Ersten stand am gestrigen Abendan. Für diese Sommerausgabe meldete sich Barbara Schöneberger aus dem Bergdorf Bader Alm im Schwarzwald. Gemeinsam mit Comedian Matze Knop blickte sie hier auf Streiche aus 43 Jahren Showgeschichte zurück. Dazu gab es auch eine filmische Rundreise durch Deutschland, um zu sehen an welchen Ort die Menschen hinters Licht geführt wurden. Weitere Gäste waren zudem Valentin und Cheyenne Pahde, Roland Trettl, Nic Chanker, Anna Planken, Till Nassif, Isabel Varell und Tahnee.Die letzte reguläre Ausgabe lief Ende Mai vor 2,40 Millionen Fernsehenden, wobei das Format mit 12,1 Prozent Marktanteil direkt im Senderschnitt landete. Bei den 0,47 Millionen Jüngeren wurden hohe 12,8 Prozent eingefahren. Gestern verringerte sich die Reichweite auf 2,36 Millionen Menschen, während die Quote auf gute 13,0 Prozent anstieg. Zudem waren noch 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie. Trotz dieses Rückgangs erhöhte sich auch hier der Marktanteil auf starke 13,3 Prozent.Das ZDF setzte hingegen auf eine Wiederholung des Kriminalfilms. Während im März des vergangenen Jahres noch 6,16 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm saßen, waren es gestern noch 3,80 Millionen. Dies reichte dennoch für den Tagessieg und einen hohen Marktanteil von 19,7 Prozent. Die 0,17 Millionen Jüngeren kamen hingegen nicht über mäßige 5,2 Prozent hinaus. Im Anschluss überzeugte die Sportdokunoch 1,22 Millionen Zuschauer, wodurch man auf ernüchternde 6,6 Prozent abstürzte. Bei den 0,16 Millionen 14. Bis 49-Jährige landete man bei einer mauen Quote von 4,5 Prozent.