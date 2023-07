Quotencheck

Eigentlich sollte die siebte Staffel das Ende der Serie darstellen. Allerdings waren die Quoten so gut, dass das Format weitergeführt wurde.

Bavaria Film und Saxonia Media haben sich auf eine Fortsetzung der erfolgreichen Primetime-Serie «Tierärztin Dr. Mertens» verständigt. Die sechste Staffel, die aufgrund der Corona-Pandemie nur sechs statt 13 Folgen hatte, war bei den Zuschauern äußerst beliebt. Die achte Staffel startete mit einem dramatischen Rückblick, denn die Tierärztin Susanne Mertens hat nicht nur ihr Baby und ihren Ehemann verloren, auch ihre Arbeitsstelle hat sie am Ende der siebten Runde verlassen.4,70 Millionen Menschen verfolgten den Start der achten Staffel, der am 11. April anstand. Das Erste verbuchte nicht nur tolle 18,0 Prozent bei allen, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es gut aus. Eine Woche später verbesserte sich das Ergebnis auf 4,79 Millionen und 18,0 Prozent bei allen sowie 10,5 Prozent beim jungen Publikum.Diese Werte wurden noch einmal verbessert: Mit der Geschichte vom 25. April erklomm die Serie 4,89 Millionen Fernsehzuschauer und erzielte einen Marktanteil von 17,6 Prozent. 0,42 Millionen junge Menschen brachten mäßige 6,9 Prozent. Am 2. Mai sank das Interesse spürbar: 4,17 Millionen Zuschauer und 15,0 Prozent, eine Woche später waren es erneut nur 4,23 Millionen und 15,7 Prozent.Das Erste hatte mit «Tierärztin Dr. Mertens» im Mai ein kleines Quotenproblem. Die Reichweiten stürzten mit dem warmen Wetter ab, gleichzeitig schalteten noch zu wenige Zuschauer vor der Konkurrenz ab. Das führte bis zum 30. Mai 2023 dazu, dass die Marktanteile zu niedrig ausfielen. Bereits am 6. Juni änderte sich: Zwar waren nur 4,28 Millionen Menschen dabei, aber der Marktanteil wuchs auf 17,9 Prozent. Mit nur 0,38 Millionen jungen Menschen erreichte man schon 8,2 Prozent.Mitte Juni erzielten die Geschichten zwar nur 3,90 und 3,93 Millionen Zuschauer, die Werte lagen allerdings bei guten 17,5 und 16,6 Prozent. Bei den jungen Menschen befand man sich auf der Straße zum Glück, man fuhr 9,2 und 9,5 Prozent Marktanteil ein. Die vorletzte Geschichte verbuchte 4,33 Millionen und 18,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte man 9,2 Prozent. Das Staffelfinale fuhr 4,20 Millionen Menschen ein, «Tierärztin Dr. Mertens» sicherte sich 18,3 Prozent. Bei den jungen Menschen holte man 9,6 Prozent.Die achte «Tierärztin Dr. Mertens»-Staffel war für Das Erste ein großer Erfolg. Im Durchschnitt waren 4,31 Millionen dabei und führten zu einem Marktanteil von starken 17,0 Prozent. Auch beim jungen Publikum waren die Geschichten aus dem Leipziger Zoo ein voller Erfolg: 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu tollen 8,4 Prozent Marktanteil.