«Mordsschwestern» und «SOKO Leipzig» füllen ab September den ZDF-Freitag

TV-News

Anfang September kehrt auch Jan Böhmermann mit seinem «ZDF Magazin Royale» auf die Bildschirme zurück.

Wie im vergangenen Jahr beginnt der erste Freitag im September mit der Ausstrahlung der recht neuen Krimi-Serie. Am 1. September startet um 20:15 Uhr die zweite Staffel, die insgesamt sechs Folgen umfasst, die jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar sind. Die beiden Schwestern Viktoria und Felicitas Lorentzen werden erneut von Lena Dörrie und Caroline Hanke verkörpert. In weiteren Rollen sind Tamer Trasoglu, Claudiu Mark Draghici, Jonah Djalili, Anne Moll und Mathias Harrebye-Brandt zu sehen.Im Staffelauftakt geht es um den Todesfall einer Sportlehrerin an einer nahe gelegenen Marineschule. Sie wurde offenbar aus nächster Nähe erschossen, nachdem ihr Ehemann sie zwei Wochen zuvor als vermisst gemeldet hatte. Als die Obduktion ergibt, dass Janina schwanger war, ihr Mann aber fast hundertprozentig nicht der Vater sein kann, nehmen die Ermittlungen Fahrt auf. Janina hatte offensichtlich eine Onlineplattform für ihre Verabredungen genutzt, die nun in den Fokus der Kommissare gerät. Hat sie ihren Mörder dort getroffen?Eine Stunde nach der Premiere der zweiten Staffel kehrt auchfür die nunmehr 24. Runde zurück. Von der langjährigen Krimi-Serie sind insgesamt 25 neue Folgen geplant, die immer freitags um 21:15 Uhr im ZDF gesendet werden und jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek abrufbar sind.Und auch das restliche Programm des Mainzer Senders am 1. September besteht aus Neuware. Nach dem «heute journal» folgt um 22:30 Uhr ein– das zweite in diesem Sommer. Während sich Fabian Köster und Lutz van der Horst am 25. August mit dem Thema Zucker beschäftigen, geht es am 1. September um den deutschen Wohnungsmarkt. Um 23:00 Uhr kommt es dann zur Rückkehr von Jan Böhmermann auf die Bildschirme. Sein Satire-Magazinstartet in eine neue Runde.