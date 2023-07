Quotencheck

Die vorletzte Staffel erreichte in den Monaten März, April, Mai und Juni 2023 tolle Einschaltquoten.

Der Fernsehsender ZDF strahlte in diesem Frühjahr die zwölfte und somit vorletzte Staffel von «Letzte Spur Berlin» aus. Vor einigen Monaten hatte man in der Mainzer Sendezentrale entschieden, dass das Format mit seinem geringen Anteil an jungen Zuschauern keine Zukunft mehr hatte. Die Premiere der neuen Runde ging am Freitag, den 24. März, mit 5,25 Millionen Zuschauer vielversprechend los, auf dem 21.15-Uhr-Slot hatte man fabelhafte 19,1 Prozent Marktanteil. Doch nur 0,52 Millionen Menschen waren jünger als 50 Jahre, der Marktanteil belief sich auf gute 8,3 Prozent.Eine Woche später sank die Reichweite auf 5,06 Millionen, dennoch überzeugte die Folge „Volles Risiko“ mit starken 18,6 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den jungen Menschen. Nach einer Woche Zwangspause – Karfreitag sei Dank – holte man 4,82 Millionen und 17,4 Prozent, an den beiden übrigen April-Tagen sicherte man sich 4,80 und 4,61 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich mit 18,0 und 17,0 Prozent auf einem sehr hohen Niveau, jedoch blieb das Interesse bei den 14- bis 49-Jährigen mit jeweils 0,39 Millionen Zusehenden überschaubar.Im Mai sanken nicht nur die Reichweiten, sondern auch die Marktanteile. Die Geschichten „Pandam!“, „Der Wanderer“ und „Sixpack“ verbuchten nur vier Millionen Zuschauer oder etwas mehr, die Marktanteile sanken auf 15,0 bis 15,6 Prozent. Bei den jungen Menschen waren teilweise nur noch 0,28 Millionen möglich, sodass man mit 5,2 Prozent enttäuschte. Überraschend wenig Interesse war am 26. Mai vorhanden, nur 3,92 Millionen Menschen sahen zu. Dennoch stiegen die Marktanteile auf 16,9 Prozent bei allen und 7,9 Prozent bei den jungen Menschen.Die Juni-Ausgaben erreichten weiterhin nur maue Reichweiten, wenngleich der Marktanteil wieder stieg. Am 2. Juni sicherte sich „Nur eine Sekunde“ 4,26 Millionen Zuschauer, der Marktanteile wurde mit 17,8 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 5,7 Prozent auf dem Papier, die elfte von zwölf Folgen unterhielt 4,04 Millionen und brachte 18,5 Prozent bei allen sowie 7,2 Prozent beim jungen Publikum. Das Staffelfinale brachte es auf 3,62 Millionen und 16,3 Prozent. Mit nur 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige verbuchte man nur fünf Prozent.Die zwölfte «Letzte Spur Berlin»-Staffel holte im Durchschnitt 4,39 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Mainzer können sich über einen sagenhaften Marktanteil von 17,1 Prozent freuen. Ein Problem ist die Altersstruktur des Publikums, denn nur 0,36 Millionen junge Leute waren dabei. Mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent kann man aber noch halbwegs zufrieden sein.