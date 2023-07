Quotennews

«:newstime» hat am Dienstag einen Durchhänger

Fabian Riedner von 12. Juli 2023, 08:32 Uhr

Mit dem Start von «taff» zogen die Reichweiten am Vorabend an. Doch «:newstime» hatte am Dienstag keine guten Werte.

Deutschland schwitzte und bei «taff» befasste man sich in einer Wochenserie mit bekannten Straßen der Bundesrepublik. Die Redaktion traf sich mit Anwohnern und Ladenbesitzern sowie dokumentierte die Entwicklung. 0,42 Millionen Menschen sahen das Format, das zwischen 17.00 und 18.00 Uhr ausgestrahlt wurde und 3,9 Prozent Marktanteil holte. Bei den Werberelevanten wurden 0,27 Millionen eingefahren, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf fabelhafte 14,6 Prozent.



Die «:newstime» erreichte bis 18.10 Uhr 0,29 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 2,3 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen standen dieses Mal 0,18 Millionen und 8,6 Prozent auf der Uhr. «Simpsons»-Staffel, die auf 0,32 Millionen Zusehende und 2,4 Prozent Marktanteil kam. Gaststar Lena Dunham brachte 0,23 Millionen junge Zuschauer mit, der Marktanteil belief sich auf gute 10,1 Prozent.



Es folgte die Geschichte „Grilling Homer“ aus dem Jahr 2015, die 0,36 Millionen Zuschauer hatte und 2,3 Prozent Marktanteil anzog. Die Fernsehserie verbuchte 10,0 Prozent bei den jungen Menschen. 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein. Bei «Galileo» wurde defensive Architektur erläutert, die beispielsweise so konzipiert ist, dass Obdachlose auf bestimmten Bänken nicht schlafen können. Über dieses und anderes Thema staunten 0,52 Millionen Zuschauer und führten zu 2,9 Prozent, bei den jungen Menschen brachten 0,28 Millionen immerhin 9,3 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

