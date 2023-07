«fern»: «Simplicissimus» und «Hoog» starten gemeinsames YouTube-Projekt

Vermischtes

Gemeinsam wollen die beiden Bildungskanäle den Zuschauern neue, informative Inhalte in aufwendigem Animationsstil vermitteln.

In einer Kooperation zwischen den YouTube-Kanälenundwerden künftig neue Videos auf dem Kanalerscheinen. Die beiden Kanäle zählen zu den relevantesten Educational-Kanälen und wollen durch dieses Projekt neue Maßstäbe in Sachen Video-Essays und innovativem Storytelling setzen. Durch tief recherchierte Geschichten und aufwendige Animationen, sollen die rund 1,8 Millionen Abonnenten der beiden Kanäle auf Englisch unterhalten werden.«fern» produziert originelle Videos, die eine Weiterentwicklung der vorhandenen Inhalte der beiden Kanäle darstellen. Dabei werden von Grund auf neue Themen recherchiert und veröffentlicht. Das Team besteht aus erfahrenen Motion-Designern und Redakteuren, die einen innovativen Stil umsetzen. Das erste Video wird dabei den Absturz des Germanwings-Flugs 9525 behandeln und eine umfangreiche Rekonstruktion und Analyse des tragischen Ereignisses bieten.Das in Amsterdam ansässige Team freut sich auf die neue Herausforderung. „David und ich wollten schon immer Videos auf Englisch machen. Wir haben monatelang im Stillen daran getüftelt und hier ist er: «fern» - unser Kanal für euch und neue internationale Zuschauer,“ wird Jonas von «Simplicissimus» zum am Sonntag gestarteten Projekt in einer Mitteilung zitiert. „«fern» haben wir nach Fernweh benannt und der Kanal ist alles, auf das wir seit Jahren hinarbeiten.“