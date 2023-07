Erfolgreiches Comeback: «Die 100.000 Mark Show» ist zurück

Quotennews

Schon 2022 im September schickte RTL «Die 100.000 Mark Show» als Comback über den Äther. Damals an einem Sonntag - 2023 soll Ulla Kock am Brink den Samstag erobern.

1,66 Millionen Zuschauer und 0,66 Millionen Umworbene, gefolgt von 1,31 Millionen Zuschauern und 0,53 Millionen Umworbenen. So die Reichweiten-Bilanz der «100.000 Mark Show» aus dem Jahr 2022. Im Vorjahr holte RTL aus der sprichwörtlichen Mottenkiste und war vor allem bei der ersten Platzierung mit 7,2 und vor allem 12,0 Prozent (Zielgruppe) recht erfolgreich. Mit 5,2 und 8,3 Prozent (Zielgruppe) sah die zweite Ausstrahlung die klaren Grenzen der "Comeback-Euphorie" präsentiert. Dennoch schickt RTL zwei neue Platzierungen der Show ins Programm, 2023 jedoch bereits im Juli, in der gefährlichen Sommerzeit. Läuft das Comeback 2.0 also nicht, kann es schon an den hohen Temperaturen gelegen haben.Doch muss sich der Köln-Sender mit Moderatorin Ulla Kock am Brink auch 2023 keinesfalls verstecken. Die erste neue Ausstrahlung holt gute 1,14 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,8 Prozent. Mit dieser Reichweite ist RTL, wie schon am Freitagabend, das erfolgreichste private Primetime-Format. Die Zielgruppe gewinnt die Show mit 0,36 Millionen Umworbenen gleichermaßen. Hier waren ebenfalls starke 12,1 Prozent möglich. Wenn nun, nicht wie im Vorjahr, das Interesse zur zweiten Ausstrahlung zu stark abfällt, war jede Entscheidung im Hause RTL richtig getroffen worden.Im Anschluss sendete RTL gewissermaßen eine Rückblick-Show über die «100.000 Mark Show» über den Äther.hielt ab 23:20 Uhr die Gesamtreichweite bei 0,78 Millionen, in der klassischen Zielgruppe konnten 0,29 Millionen Umworbene gehalten werden. In Marktanteilen beendete RTL den Samstag so mit 6,6 und 10,9 Prozent.