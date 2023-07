Mettlemouse: BBC Studios kaufen Minderheitsbeteiligung

Wirtschaft

Der kommerzielle Arm der BBC ist weiterhin auf Shopping Tour.

BBC Studios hat eine Minderheitsbeteiligung an Sarah Tyekiffs Factual-Show-Produktionsfirma Mettlemouse Entertainment erworben. Das Produktions- und Vertriebsunternehmen, das am Dienstag seine Jahresergebnisse bekannt gab, hat einen Anteil von 25 Prozent an dem Unternehmen erworben, das von der ehemaligen Chefin von Lime Pictures für nichtfiktionale Programme gestartet wurde.Zu Tyekiffs Leistungen gehören «The Only Way Is Essex», «Geordie Shore» und «Celebs Go Dating». Außerdem entwickelte und produzierte sie eine Reihe neuer Formate wie «Dance Monsters» (Netflix), «Stand Up and Deliver» (Channel 4) und «Who Do You Believe» (ABC). Vor ihrer Tätigkeit bei Lime Pictures war Tyekiff als ausführende Produzentin bei ITV tätig, wo sie unter anderem für «Hell's Kitchen» und den Relaunch von «Saturday Night Take Away» arbeitete. Außerdem war sie leitende Produzentin bei «Love Island» und half dabei, die ersten drei Staffeln der beliebten Reality-Show zu starten.Emma Hardie, kaufmännische Direktorin für internationale Produktionen und Formate bei BBC Studios, sagte: "Sarah war für einige der erfolgreichsten britischen Unterhaltungs- und Primetime-Reality-Formate verantwortlich. Sie baut ein hervorragendes Team um sich herum auf, und wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Mettlemouse Entertainment, um ihre aufregenden, kreativen Ideen dem britischen und weltweiten Publikum näher zu bringen."Matt Forde, Managing Director of International Production and Formats bei BBC Studios, fügte hinzu: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sarah, die sowohl in den USA als auch in Großbritannien erfolgreich ist, und wir könnten nicht glücklicher sein, wieder mit Shaun zusammenzuarbeiten. Ihre kreative Richtung und ihr Ehrgeiz passen sehr gut zu den BBC Studios, um die nächste Generation von ungeschriebenen Formaten zu entwickeln." Tyekiff fügte hinzu: "Wir sind begeistert, mit BBC Studios zusammenzuarbeiten. Mit ihrer Erfolgsbilanz beim Management internationaler Hits sind sie die perfekte Ergänzung, um unser neues Abenteuer sowohl hier in Großbritannien als auch weltweit voranzutreiben."