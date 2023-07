Donna Langley wird Content-Chefin

Köpfe

Susan Rovner, die bisherige Leiterin, hat das Unternehmen verlassen.

Die Filmchefin von Universal, Donna Langley, startet mit dem Ausscheiden der TV-Chefin Susan Rovner die Kontrolle über die Inhalte und die kreativen Abläufe im gesamten Markenportfolio von NBCUniversal. Die Umstrukturierung der Führung ist der erste größere Schritt von Comcast-Präsident Mike Cavanagh, seit er nach der Entlassung von CEO Jeff Shell im April die direkte Aufsicht über die Tochtergesellschaft NBCU übernommen hat.In einem Memo an die Mitarbeiter kündigte Cavanagh am Donnerstag an, dass NBCUniversal in vier Schlüsseleinheiten umstrukturiert werden soll: Die NBCUniversal Studio Group, die von Langley geleitet wird, die NBCUniversal Media Group, die vom Vorsitzenden des Bereichs TV und Streaming, Mark Lazarus, geführt wird, die NBCU News Group, die vom bisherigen Nachrichtenchef Cesar Conde geleitet wird, und die Universal Destinations and Experiences Group, die vom Parkchef Mark Woodbury geleitet wird.Was die Beförderung von Donna Langley für die Zukunft von NBCUniversal bedeutetCavanagh hält an seiner Entscheidung fest, keinen neuen CEO von NBCU zu ernennen und stattdessen das Medienunternehmen weiterhin von seiner Position als Präsident von Comcast aus zu leiten.Langley wurde zum Vorsitzenden der NBCUniversal Studio Group und zum Chief Content Officer ernannt und erhält damit die Aufsicht über alle kreativen Bereiche in den Bereichen Film, Fernsehen und Streaming. Das Streaming-Produkt Peacock von NBCUniversal untersteht aus operativer Sicht weiterhin Matt Strauss, dem Leiter des Bereichs Direct-to-Consumer und International.