ESPN kündigt Mixed-Martial-Arts-Doku «Gracie» an

US-Fernsehen

Die mehrteilige Dokumentarserie handelt von der legendären Familienkampfdynastie, die Mixed Martial Arts von den Straßen Brasiliens auf die Weltbühne brachte.

ESPN Films kündigtean, eine mehrteilige Dokumentarserie über die legendäre Familienkampfdynastie, die Mixed Martial Arts von den Straßen Brasiliens auf die Weltbühne brachte. Aus der Sicht der wichtigsten Mitglieder der Gracie-Familie erzählt, wird die Serie tief in eine epische Familiensaga eintauchen, die die Zuschauer von Schottland und Japan bis nach Brasilien und Amerika führt.Mixed Martial Arts hat in den letzten Jahren eine globale Explosion erlebt, hat das Boxen als dominierende Kampfsportart abgelöst und ist schnell zu einer der größten Publikumsgruppen der Welt aufgestiegen. Im Mittelpunkt dieser populären Revolution stehen die Kunst des Jiu-Jitsu und die "erste Familie" des Kampfsports: die Gracies. Mit überlebensgroßen Persönlichkeiten, Triumphen und Tragödien, tiefer Loyalität, leidenschaftlicher Liebe und tödlichen Fehden wird "Gracie" das Wesen der Familie, der Ehre, des Vermächtnisses und des angeborenen Wunsches der Menschheit zu kämpfen erforschen.Die Serie wird von Chris Fuller («Loren Cass») inszeniert und von ESPN Films produziert. Das Projekt wird von Solaris Entertainment produziert. Gregory O'Connor («Warrior», «Miracle»), die für den Academy Award nominierte Nanette Burstein («On The Ropes», «Hillary»), Guy Ritchie («Snatch», «Sherlock Holmes») und Ivan Atkinson («The Gentlemen») fungieren zusammen mit Micah Green, Daniel Steinman und Trevor Groth von 30WEST als ausführende Produzenten.