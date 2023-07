X Filme schließt Dreharbeiten zu «Mordnacht» ab

TV-News

In Hamburg und der näheren Umgebung wurde ein neuer Spielfilm mit Maximilian Brückner gedreht.

, eine Produktion von X Filme Creative Pool im Auftrag der ARD Degeto, ist fertiggestellt. Der Spielfilm wurde an 21 Tagen in Hamburg und Umgebung gedreht. Im Mittelpunkt steht Gabriel Panski (Maximilian Brückner), der aus der Stadt in das Dorf seiner Kindheit zurückkehrt, aber schon bald als Mordverdächtiger gilt und mit der schrägen Kommissarin Leonie Winter (Rosalie Thomass) zusammenarbeiten muss.Weitere Darsteller sind u.a. Claudia Kottal, Jens Weisser, Hendrik von Bützingslöwen, Eva Weißenborn und Gustav Peter Wöhler. Regie führt Friederike Jehn nach dem Drehbuch von Janosch Kosack.Die Kamera führt Sten Mende, die Produktionsleitung liegt bei Martin Hämer. Produzent ist Uwe Schott, Producer sind Martin Kosok und Producerin Josephine Blume. Redaktionell verantwortlich sind Claudia Grässel, Christoph Pellander (beide ARD Degeto) und Patrick N. Simon.