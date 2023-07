RTLZWEI ist wieder «Extrem sauber»

TV-News

Über zwei Jahre mussten die Zuschauer auf die neuen Geschichten warten.

RTLZWEI-Geschäftsführer Andreas Bartl hat die Good Times Fernsehproduktions GmbH beauftragt, neue Folgen vonzu produzieren. Diese werden ab Donnerstag, den 20. Juli 2023 in Doppelfolgen auf dem Grünwalder Fernsehsender ausgestrahlt. Im Mittelpunkt der Reality-Show stehen Menschen mit Zwangsstörungen.Im Sozialexperiment Extrem sauber" treffen zwei Menschen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine leidet unter einem Putzzwang, der ihn keinen Tag ruhen lässt, ohne einen Lappen oder den Staubsauger in die Hand zu nehmen. Die anderen leiden unter dem Messie-Syndrom, das heißt, sie horten zwanghaft Dinge, können nichts wegwerfen und in ihrer Wohnung türmen sich Müll und Unrat.Die Konfrontation geht an den meisten nicht spurlos vorüber. Können die beiden sich gegenseitig von ihren Ängsten und Problemen befreien und sich am Ende eine helfende Hand sein? Ein ganz ähnliches Format hat derzeit RTLZWEI im Programm: «Das Messie-Team - Start in ein neues Leben» hilft Menschen mit Messie-Syndrom. Messie-Therapeutin Sabina Hankel-Hirtz und Entrümpelungsprofi Dennis Karl packen das Problem an der Wurzel und räumen im Leben der Betroffenen auf. Ihr Ziel ist es, nicht nur für eine saubere Wohnung zu sorgen, sondern den Betroffenen die Rückkehr in die Gesellschaft zu ermöglichen.