«Die Zeitspringer»: Zeitreise-Abenteuer läuft im Juli

TV-News

Das Zeitreiseabenteuer zeigt die Flucht aus dem faschistischen Italien 1939 in die Gegenwart. Der neue Spielfilm ist eine der neuen Sky-Eigenproduktionen aus Italien.

Am Samstag, den 22. Juli um 20.15 Uhr läuft der italienische Sky-Original-Filmbei Sky Cinema Premieren. Außerdem ist er auf den Streaming-Plattformen WOW und Sky Q abrufbar. Der 90-minütige Film handelt von den drei Freunden Max, Flebo und Greta, die in einem Labor eine seltsame Maschine entdecken.Als sie diese betätigen, entpuppt sie sich als Zeitmaschine und die Gruppe wird ins faschistische Rom des Jahres 1939 katapultiert. Im selben Labor ist ein Jahr zuvor ihr Freund Beo verschwunden. Inmitten der Vorkriegswirren wollen sie nicht nur Beo, sondern auch einen Weg nach Hause finden. Gleichzeitig müssen sie die Welt vor einer mächtigen Waffe retten, die in die falschen Hände geraten ist, um zu verhindern, dass der Lauf der Geschichte massiv verändert wird.In den Hauptrollen sind Matteo Schiavone als Max, Fabio Bizzarro als Flebo und Andreagaia Wlederk als Greta zu sehen. Der verschwundene Freund Beo wird von Gianmarco Saurino gespielt. Regie führte Ludovico Di Martino, der auch das Drehbuch schrieb. Goenlandia produzierte den Spielfilm, der in Italien bereits am 21. November Premiere hatte.