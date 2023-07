WDR setzt «Hard Life» fort

TV-News

Ab Ende August können Mediathek-Nutzer den Traum vom Aufstieg verfolgen.

Sie kämpfen gegen die eigene Sucht, gegen Vorurteile im Job und gegen Ausgrenzung an der Uni: Silan, Fritte und Willow wollen nach oben. Wird ihnen der Aufstieg gelingen? Das zeigt die dritte Staffel vonim Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln (WDR). Die Produktion erfolgte in Eigenregie des WDR . Die Folgen haben eine Länge von ca. 20 Minuten.Die Reporter begleiten drei außergewöhnliche Menschen mitten im Leben. Sie erzählen hart, ungeschönt, authentisch. Silan wächst als Kind kurdischer Eltern in Duisburg-Marxloh auf. An der Uni fühlt sie sich fremd, überfordert. Wird sie ihren großen Traum, Ärztin zu werden, trotzdem verwirklichen können? Fritte nimmt Drogen, seit er 14 ist. Seine Sucht hat ihn die Lehrstelle gekostet. Jetzt will er es noch einmal versuchen. Kann das gelingen? Willow will in der Mode- und Schönheitsbranche Karriere machen. Doch der Weg dorthin ist steinig. Sie ist schwarz und kämpft gegen westliche Klischees. Hat sie eine Chance?Die erste Staffel von «Hard Life» wurde im Juli 2022 in die Mediathek hochgeladen, die zweite Staffel folgte im März 2023. Themen waren unter anderem eine junge Frau, die sich mit Strippen selbstständig macht, und eine alleinerziehende Mutter in jungen Jahren.