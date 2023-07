Der ESC 2024 wird in Malmö stattfinden

International

Außerdem fällt das Datum mit dem 50. Geburtstag von ABBA zusammen, die schwedische Band gewann ebenfalls den Song Contest.

Die schwedische Stadt Malmö wird Gastgeber dessein. Die Stadt an der südschwedischen Küste wurde nach einer landesweiten Ausschreibung ausgewählt. Der schwedische Fernsehsender STV wird die Show ausrichten, nachdem die schwedische Sängerin Loreen den diesjährigen Wettbewerb in Liverpool (Großbritannien) gewonnen hat.Der Gewinner des Wettbewerbs wird in der Regel als Gastgeber für die Veranstaltung im darauffolgenden Jahr ausgewählt. Der diesjährige Eurovision Song Contest fand in Großbritannien statt, da die Ukraine - der Austragungsort des letzten Jahres - nach der russischen Invasion als zu riskant galt. Der Eurovision Song Contest im nächsten Jahr fällt auch mit dem fünfzigsten Jahrestag des Debüts von ABBA zusammen, und die Fans erwarten, dass der Wettbewerb eine Art Tribut an Schwedens größte Popgruppe aller Zeiten sein wird.Martin Österdahl, Leiter des Eurovision Song Contest, sagte: "Die EBU ist begeistert, dass Malmö als Gastgeberstadt für den Eurovision Song Contest 2024 ausgewählt wurde. Malmö nimmt in der Geschichte des Wettbewerbs einen besonderen Platz ein, denn es war bereits 1992 und 2013 - nach Loreens letztem Sieg - erfolgreich Gastgeber des Wettbewerbs. Wir freuen uns, in diese pulsierende und dynamische Stadt zurückzukehren, die bewiesen hat, dass sie über die perfekten Veranstaltungsorte und die perfekte Infrastruktur für die Ausrichtung des größten Live-Musik-Events der Welt verfügt.""Malmös Engagement für Vielfalt, Inklusion und Innovation passt perfekt zum Geist des Wettbewerbs", fuhr er fort. "Die kompakte Größe der Stadt und die gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur sorgen dafür, dass sich alle am Wettbewerb Beteiligten, einschließlich der Delegationen, der Medien und der Fans, problemlos in der Stadt bewegen können. Das Engagement der Stadt für Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Initiativen deckt sich auch perfekt mit unseren eigenen Werten, was sie zu einer idealen Gastgeberstadt für den 68. Eurovision Song Contest macht.