«Loving Her» bekommt die große Bühne

TV-News

Die zweite Staffel der ZDFneo-Serie wird am Sonntagabend zur Primetime ausgestrahlt.

ZDFneo hat die Produktion der zweiten Staffel vonabgeschlossen. Sie ist ab Freitag, 25. August 2023, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek zu sehen. Die Ausstrahlung im Fernsehen erfolgt etwa eine Woche später. ZDFneo zeigt die ersten drei Folgen am Sonntag, 3. September, um 20.15 Uhr. Am 10. September sind die Folgen vier bis sechs ebenfalls zur besten Sendezeit zu sehen.In der zweiten Staffel des ZDFneoriginals «Loving Her» ist Hanna (Banafshe Hourmazdi) verzweifelt: In Sachen Liebe will es bei der Endzwanzigerin einfach nicht klappen. Auch der vermeintliche Traumjob macht der Berlinerin zu schaffen. Während sie mit den Dramen ihrer eigenen Existenz kämpft, beobachtet sie das Leben ihrer Freunde und Ex-Liebschaften und fühlt sich immer mehr als Außenseiterin. Sesshaft werden, eine Familie gründen, aufs Land ziehen? Davon ist sie meilenweit entfernt. Erst einmal braucht sie wieder eine Frau an ihrer Seite - oder in ihrem Bett. Und genau die taucht schneller als gedacht auf und bringt einiges durcheinander.Die Fernsehserie entstand im Jahr 2021. Am 1. Juli 2021 veröffentlichte ZDFneo alle Folgen in der Mediathek, bevor sie am 3. und 10. September im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Ursprünglich ging es in «Loving Her» um Hanna, die nach fünf Jahren in Berlin wieder zu ihren Eltern nach Bielefeld zieht. Der Grund lag auf der Hand: Wegen der Corona-Pandemie fand sie keine Arbeit.