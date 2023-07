Sat.1 Gold zeigt dritte «Verscharrt & vergraben»-Staffel

TV-News

Außerdem nimmt der Spartensender ein weiteres True-Crime-Format ins Programm auf, es handelt sich um Wiederholungen von «Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin».

Während im Tagesprogramm von Sat.1 Gold weiterhin Serien-Klassiker wie «Baywatch» ► , «Unsere kleine Farm» oder «Diagnose: Mord» vertreten sind, füllt der Spartensender seine Primetime gerne mit Krimi-Formaten. Am Montag, den 24. Juli, kommt es deshalb zur Free-TV-Premiere der dritten Staffel True-Crime-Reihe. Die US-Reihe debütierte im September 2020 bei Oxygen und wurde von Sky Crime ein Jahr später nach Deutschland geholt.In «Buried in the Backyard», so der Original-Titel, werden reale Fälle beleuchtet, bei denen die Täter die Überreste ihrer Opfer im Garten verscharrt haben. In der ersten Folge geht es um das Ehepaar Gamboa aus Südkalifornien, das überglücklich ist, als es nach sieben Jahren Beziehung Nachwuchs bekommt. Doch nur drei Tage nach der Geburt verschwinden Bonnie und das Neugeborene spurlos. Die Polizei nimmt den Ehemann und Vater Richard Gamboa ins Zentrum der Ermittlungen, doch der Fall nimmt eine ungeahnte und schockierende Wendung. Direkt im Anschluss ab 21:05 Uhr folgt die zweite Folge, die sich um das Verschwinden des Ingenieurs und Bauunternehmers Sid Cranston in Kingman, Arizona, am 15. Juni 2015 dreht. Sein Bruder Chris und Sids guter Freund Al Blanco machen sich gemeinsam mit der Polizei auf die Suche nach ihm. Doch die Ermittlungen geraten ins Stocken und auch eine groß angelegte Suchaktion bringt kein Ergebnis. Sieben Monate nach Sids Verschwinden erhält Chris einen merkwürdigen Anruf, der möglicherweise die Wahrheit ans Licht bringt.Darüber hinaus nimmt Sat.1 Gold auchwieder ins Programm auf. Los geht es am Dienstag, 18. Juli, um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge, die aus der sechsten Staffel stammt, die 2010 bei Discovery Health Channel debütierte und erstmals 2018 von Sat.1 Gold gezeigt wurde. In der Folge „Fatale Einschätzung“ kann ein sechs Monate altes Mädchen seinen Kopf nicht mehr heben, weswegen die Eltern ins Krankenhaus eilen. Dort stirbt die Kleine plötzlich, und die renommierte Pathologin Dr. Jan Garavaglia muss herausfinden, was passiert ist. Auch der Tod eines kokainabhängigen Mannes gibt Rätsel auf: Er klagte über Bauchschmerzen, die Ärzte rieten ihm, den Drogenkonsum einzustellen – dann ginge es ihm besser. Er hielt sich an den Rat und brach nur wenige Tage später tot zusammen. Sat.1 Gold zeigt dienstags immer Doppelfolgen von «Dr. G».