Channel 4 verdient weniger

Wirtschaft

Der britische Fernsehsender konnte seine Einnahmen gut halten.

Der britische Fernsehsender Channel 4 hat für das Jahr 2012 solide Einnahmen in Höhe von 1,14 Milliarden Pfund gemeldet. Das ist nur ein Rückgang von zwei gegenüber dem Rekord von 1,20 Milliarden Pfund im Vorjahr. Ein Drittel der Einnahmen stamme aus anderen Quellen als der traditionellen linearen Werbung, sagte CEO Alex Mahon, und der Sender habe auch die werbefreien Einnahmen auf elf Prozent der Gesamteinnahmen steigern können."2022 war ein sehr erfolgreiches Jahr, sowohl operativ als auch finanziell", sagte Alex Mahon, CEO des Senders, auf einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen (Ortszeit), auf der die Ergebnisse bekannt gegeben wurden. Auch im Bereich Video-on-Demand konnte der Sender gute Ergebnisse erzielen und erreichte mit 1,4 Milliarden Streaming-Zugriffen im Jahr 2022 fast die gleiche Zahl wie im Jahr 2021. Der April 2022 war der beste Monat für VOD bei Channel 4 mit fünf Milliarden Minuten Streaming.Mahon merkte auch an, dass sich Channel 4 nun, da die Gefahr einer Privatisierung gebannt sei, auf seine Strategie konzentrieren könne. Anfang des Jahres hatte die britische Regierung bestätigt, dass sie Pläne zur Privatisierung des Senders aufgegeben habe. "Sie haben mich bereits über die Gefahren für junge Menschen sprechen hören, die sich aus neun Stunden Bildschirmzeit pro Tag und 60 Prozent von Algorithmen gesteuerten Inhalten ergeben - eine Situation, die sich mit dem Aufkommen künstlicher Intelligenz nur noch verschlimmern wird", sagte Mahon. "Öffentlich-rechtliche Inhalte, die Information statt Desinformation oder Fehlinformation bieten, sind für diese Generation wichtiger denn je. Wir müssen also wirklich darauf drängen, dass [das Mediengesetz] verabschiedet wird, und ich bin sicher, dass die Regierung mit uns einer Meinung ist.