Nathan Fillion wird Green Lantern

Kino-News

Isabela Merced und Edi Gathegi haben ebenfalls für das DC-Universe unterschrieben.

-Regisseur und DC Studios-Co-Chef James Gunn erweitert das neue DC-Universum mit drei neuen Schauspielern, die sich dem Cast anschließen: Nathan Fillion («Guardians of the Galaxy Vol. 3») wird Guy Gardner spielen, eine der Figuren, die als Green Lantern bekannt sind; Isabela Merced («Dora and the Lost City of Gold») wird Hawkgirl spielen; und Edi Gathegi («X-Men: First Class») wird Mister Terrific verkörpern.Vor zwei Wochen besetzte Gunn David Corenswet («Hollywood») als den titelgebenden Mann aus Stahl, neben «The Marvelous Mrs. Maisel»-Star Rachel Brosnahan als Lois Lane. Bei einer Pressevorstellung der neuen DC Studios im Januar sagte der Produzent und DC-Co-Chef Peter Safran, der Film werde sich darauf konzentrieren, "dass Superman sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung in Einklang bringt. Er ist die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem American Way. Er ist die Freundlichkeit in einer Welt, die Freundlichkeit für altmodisch hält.Die Nachricht, dass «Superman: Legacy» auch andere Superhelden als den letzten Sohn von Krypton enthalten wird, ist ein starkes Indiz dafür, dass Gunn beabsichtigt, das DC-Filmuniversum als eine vollständige Einheit neu zu starten, anstatt es mit einem Superhelden nach dem anderen wieder aufzubauen.