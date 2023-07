Historisch: «Berlin - Tag & Nacht» mit Tiefstwert

Quotennews

So wenige Zuschauer wollten bei einer regulären Ausstrahlung von «Berlin - Tag & Nacht» unter der Woche noch nie zusehen.

Ob nun die steigenden Temperaturen, das beginnende sprichwörtliche Sommerloch oder schlicht das Ende einer langen Erfolgsgeschichte.muss am Freitag, dem 07. Juli 2023, einen historischen Tiefstwert verdauen. Die gestrige Folge um 19:05 Uhr sahen lediglich 0,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil liegt damit bei erwartungsgemäß schwachen 1,2 Prozent. Schlechter lief es für eine reguläre Ausstrahlung der Soap unter der Woche noch nie.Es gab bereits zahlreiche Ausstrahlungen mit weniger Zuschauern, jedoch nie im regulären Sendeplan. Zumeist waren Folgen der Serie noch schlechter, als RTLZWEI unter der Woche Folgen am frühen Nachmittag wiederholte oder an Samstagen platzierte. Die desaströsesten Negativ-Highlights zeigten sich allesamt aus dem Sende-Jahr 2019, in welchem die fünf schlechtesten Ergebnisse (ungeachtet, ob unter der Woche, mit Wiederholungen oder an Wochenenden) stattfanden.Am Donnerstag, dem 31. Januar 2019, Freitag, dem 01. Februar 2019 und Mittwoch, dem 13. Februar 2019 (jeweils 15 Uhr), schauten jeweils lediglich 0,07 Millionen Zuschauer die Soap. Der Marktanteil erschreckte damals mit 0,6, 0,5 und 0,6 Prozent. Am 23. Januar 2019 und dem 14. Februar 2019 (jeweils 15 Uhr) schauten dann nur 0,06 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , sodass sich jeweils ein Marktanteil von nur 0,5 Prozent ergab. Einziger Lichtblick für RTLZWEI und die gestrige Folge von «Berlin - Tag & Nacht» ist die Zielgruppen-Leistung. Mit 0,11 Millionen Umworbenen und 4,1 Prozent Marktanteil sieht es mit zwei zugekniffenen Augen noch akzeptabel aus. Doch auch nur, weil bereits eine andere reguläre 19:00-Programmierung noch schlechter war. Am 05. August 2022 schalteten nur 0,09 Millionen Werberelevante ein. Die Soap aus dem Hause filmpool steuert aktuell auf die 3000. Episode zu, womöglich gar kein schlechter Zeitpunkt, das Projekt «BTN» zu beenden.