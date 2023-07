Netflix stellt «Sex Education» ein

England

Die neue Staffel soll Mitte September beim Streamingdienst starten.

wird mit der kommenden vierten Staffel bei Netflix enden. Die finalen Episoden der beliebten Serie werden am 21. September auf dem Streamer starten. Die Schöpferin der Serie, Hauptautorin und ausführende Produzentin Laurie Nunn schrieb in einem Brief an die Fans: "Wir sind unglaublich stolz auf «Sex Education» und sind unseren brillanten Autoren, Darstellern und der Crew zu Dank verpflichtet, die so viel Herz in jede Episode gesteckt haben. Sie haben unermüdlich gearbeitet, um Ihnen die letzte Folge zu präsentieren, und wir können es kaum erwarten, sie mit Ihnen zu teilen."Das Ende der Serie mit der neuen Staffel schien fast unausweichlich, da eine Reihe von Darstellern zuvor verkündet hatte, dass sie nicht zurückkehren würden. Dazu gehörten Simone Ashley, die Olivia spielte, Tanya Reynolds (Lily) und Patricia Allison (Ola). Außerdem übernimmt Ncuti Gatwa, der in der Serie als Eric Effiong für Furore sorgte, die Titelrolle in der britischen Erfolgsserie «Doctor Who», obwohl er noch in Staffel vier von «Sex Education» auftreten wird. Asa Butterfield wird ebenfalls zurückkehren, ebenso wie: Gillian Anderson, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar, und Daniel Ings.Nach der Schließung der Moordale Secondary stehen Otis (Butterfield) und Eric (Gatwa) nun vor einer neuen Herausforderung – ihrem ersten Tag am Cavendish Sixth Form College. Otis ist nervös, weil er seine neue Klinik starten will, während Eric betet, dass sie nicht wieder als Verlierer dastehen werden. Aber Cavendish ist ein Kulturschock für alle Moordale-Schüler – sie dachten, sie seien fortschrittlich, aber dieses neue College ist eine andere Ebene. Es gibt tägliches Yoga im Gemeinschaftsgarten, einen starken Nachhaltigkeitsgedanken und eine Gruppe von Schülern, die beliebt sind, weil sie... nett sind?! Viv (Ezeudu) ist von der studentischen, nicht wettbewerbsorientierten Herangehensweise des Colleges völlig überwältigt, während Jackson (Williams-Stirling) immer noch damit kämpft, über Cal hinwegzukommen. Aimee (Wood) probiert etwas Neues aus, indem sie ein Kunst-Abitur macht, und Adam (Swindells) überlegt, ob ein normales Studium etwas für ihn ist. Drüben in den USA lebt Maeve (Mackey) ihren Traum an der renommierten Wallace University und wird von Kultautor Thomas Molloy (Levy) unterrichtet. Otis sehnt sich nach ihr, während er sich daran gewöhnt, nicht mehr das einzige Kind zu Hause oder der einzige Therapeut auf dem Campus zu sein.