«The Source» startet bei CNN

US-Fernsehen

Kaitlan Collins wird durch die neue 21-Uhr-Sendung führen.

CNN hat zwar «Reliable Sources» aus seinem Programm gestrichen, aber es macht viel Platz für. Die neue Sendung, die in New York angesiedelt sein wird und am Montag, den 10. Juli, um 21.00 Uhr ausgestrahlt werden soll, ist eine neue Stunde rund um die aufstrebende Moderatorin Kaitlan Collins, die sich innerhalb weniger Jahre von der Korrespondentin im Weißen Haus über die Co-Moderatorin am Vormittag zur Primetime-Persönlichkeit gemausert hat. Collins leitete in den letzten Wochen die 21-Uhr-Sendung von CNN, allerdings unter der Bezeichnung «CNN Primetime», die auch Town-Hall-Sondersendungen und ausführliche Interviews mit Nachrichtensprechern umfasste, die von anderen geleitet wurden.CNN kündigte das neue Programm am Dienstagabend während der Berichterstattung über den vierten Juli und der musikalischen Feier an, die in der Regel ein breiteres Publikum anziehen als das übliche Programm an Wochentagen. Der Name mag bei CNN-Kennern für Aufsehen sorgen: Der Titel der Sendung ähnelt dem einer von Kasie Hunt geleiteten Sendung, die auf CNN+ startete, dem Streaming-Hub, der von der Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery kurz nach dem Start im vergangenen Jahr geschlossen wurde.Collins' neue Sendung wird am Montag ausgestrahlt, vermutlich gegenüber dem wöchentlichen Besuch von Rachel Maddow bei MSNBC und eine Woche vor der Premiere eines neuen Programms auf Fox News Channel, das zur Primetime mit Jesse Watters an der Spitze steht.