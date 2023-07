«Deutschland  Deine Schulden» läuft spitze

Quotennews

Am Dienstagabend laufen seit Wochen Wiederholungen der Hartz4-Formate, RTLZWEI kann sich aber über gute Werte freuen.

In diesem Sommer haben die Programmplaner von RTLZWEI ein wenig gespart: Der Dienstag ist mit Reruns vonbestückt. Die Ausgabe aus dem vergangenen Jahr behandelte das Paar Sandra und Yussuf, die mit ihrem Berater Max Postulka endlich ihr Leben in den Griff bekommen wollten. 0,60 Millionen Menschen verfolgten die Geschichte „Ernsthafte Jobsuche?“ und brachten 2,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,29 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf starke 6,9 Prozent.Auchkam aus der Konserve. Das Paar Willi und Carola geriet aneinander, weil sie nicht arbeiten möchte. 0,52 Millionen Menschen verfolgten die Wiederholung aus dem Jahr 2020, die einen Marktanteil von vier Prozent einbrachte. Die zweistündige Sendung lockte bis kurz nach Mitternacht 0,18 Millionen junge Menschen an, die 6,8 Prozent Marktanteil brachten. Alte-Ausgaben erreichten 6,8, 7,8 und 3,8 Prozent im Anschluss.Statt «B:REAL» ist am Vorabend nun wiederzu sehen. Die zweite Ausgabe, die zwischen 16.05 und 18.05 Uhr ausgestrahlt wurde, hatte 0,17 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe fand man 0,08 Millionen Zuschauer vor, die für gute 5,4 Prozent Marktanteil standen.sicherte sich nur 2,3 Prozent bei den Werberelevanten,fuhr 4,3 Prozent Marktanteil ein.