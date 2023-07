DAZN erhöht erneut die Preise

TV-News

Der Sport-Streamer hat sein Preismodell angepasst und bietet das teuerste Abo-Modell künftig für fünf Euro mehr im monatlich kündbaren Abo an. Dafür wurde das günstige Abo reduziert.

Erst zu Jahresbeginn hatte der Sportstreamingdienst DAZN den Zorn vieler Fans und Abonnenten auf sich gezogen, das das Unternehmen sein Abo-Modell überarbeitete und die Preise teils massiv erhöhte. Nun gab es eine weitere Anpassung, die eine weitere Erhöhung zur Folge hat. Denn wer als Neukunde das größtmögliche Abonnement „DAZN Unlimited“ wählt, zahlt bei einem flexibel kündbaren Monatsabo 44,90 Euro – fünf Euro mehr als bisher. Das günstigere Monatsabo ist für 29,99 Euro im Monat zu haben. Gerade für Fußball-Fans ist dieses Paket das interessanteste, das „DAZN Unlimited“ das einzige ist, in dem die UEFA Champions League und die Bundesliga der Männer enthalten ist. Durchaus pikant ist auch das Detail, dass nur Jahresabo-Bezieher zwei parallele Streams auf insgesamt sechs Geräten verwenden können. Der teure Flex-Preis sieht nur einen Stream mit drei Geräten vor.Das günstigste Paket heißt weiterhin „DAZN World“ und wird im Jahresabo etwas günstiger als bisher. Der Kostenpunkt liegt bei 6,99 Euro im Monat, monatlich kündbar bleibt es bei 9,99. Der niedrigere Preis erklärt sich damit, dass in dem Paket die NBA nicht mehr enthalten sind. „DAZN World“ konzentriert sich vornehmlich auf Breitensport sowie Frauenfußball mit der Bundesliga und UEFA Women's Champions League.Wer US-Sport wie die NBA oder NFL sehen will, muss auf „DAZN Super Sport“ zurückgreifen, das aus dem bisherigen „DAZN Standard“ hervorgeht. „Super Sport“ gleicht einer Erweiterung von „World“ um diese Sportarten sowie Fußball aus den europäischen Ligen aus Spanien, Italien und Frankreich. Außerdem sind Boxen und UFC-Kampfsport im Preis dabei. Auch dieses Abo wird ein wenig günstiger und ist im monatlich kündbaren Modell für 24,99 Euro zu haben – statt bisher 29,99 Euro. Das Jahres-Abo gibt es bereits für monatlich 19,99.