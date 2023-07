Apple setzt «High Desert» ab

US-Fernsehen

Die neue Serie mit Patricia Arquette ist schon wieder Geschichte.

wird bei Apple TV+ nicht weitergeführt. In einem Video, das am Samstagmorgen auf Instagram gepostet wurde, teilte Serienstar Patricia Arquette mit, dass die Produktion keine Bestellung für eine zweite Staffel bei dem Streamer erhalten hat. "Viele von euch haben nach «High Desert» gefragt und ob es eine zweite Staffel geben wird, also wollte ich euch nur wissen lassen, dass wir gerade herausgefunden haben, dass wir nicht zurückkommen werden", eröffnete Arquette. "Das ist für uns alle ein trauriger Anlass."Arquette bedankte sich bei der Crew, den Autoren und Schauspielern der Serie. Der Post wurde von einer Textunterschrift begleitet: "It stinks."."Wir hatten einfach einen Riesenspaß. Ich liebe Peggy und diese Punkrock-Welt", so Arquette weiter. "Danke an euch, dass ihr zugeschaut habt. Man kann nicht alle gewinnen. Weißt du, es ist scheiße, aber... hart."«High Desert» feierte seine Premiere mit den ersten drei Episoden der ersten Staffel am 17. Mai und veröffentlichte jeden darauffolgenden Mittwoch eine neue Folge, bevor die Serie am 21. Juni mit einem Finale endete. Arquette spielte die Hauptrolle der drogenabhängigen Peggy Newman, die in die Wüste von Yucca Valley flüchtet, um Privatdetektivin zu werden.