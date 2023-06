Hasselhoffs RTL+-Serie soll US-Publikum begeistern

TV-News

Der Amazon-Streamingdienst Freevee zeigt «Ze Network» ab Juli in den USA.

Der kostenfreie und werbefinanziert Streamingdienst Amazon Freevee hat sich die Ausstrahlung der RTL+-Seriegesichert und zeigt den achtteiligen Agententhriller mit David Hasselhoff und Henry Hübchen ab Juli in den USA. Die Serie debütierte bereits im November 2022 beim deutschen Streamingdienst und war zuletzt sogar für einen Grimme-Preis nominiert gewesen. Nun soll die Produktion von Syrreal Entertainment und CBS Studios das US-Publikum begeistern.Inhaltlich dreht sich die Reihe um David Hasselhoff, der sich mit einer Theaterhauptrolle in Deutschland beruflich neu erfinden will. Dort trifft er auch auf Schauspiellegende Henry Hübchen, der neben ihm die zweite Hauptrolle spielen soll. Das vermeintliche Szene-Theater entpuppt sich dann allerdings als ein eher beschauliches Theater sehr weit östlich von Berlin, woraufhin Hasselhoff Zweifel an seiner Entscheidung kommen. Die Rolle stürzt ihn in das Zentrum einer internationalen Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges, während um ihn herum das Gefüge der Realität zusammenzubrechen scheint. Zwischen Theaterproben und dem mysteriösen «Ze Network» droht er den Verstand zu verlieren.„«Ze Network» ist anders als alles, was es bisher gab“, so Hauptdarsteller und Executive Producer David Hasselhoff über die Serie. „Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt. Es ist emotional, actionreich, lustig und traurig zugleich. Der Humor ist teilweise so schwarz, dass man in den unangebrachtesten Momenten lacht – ein unheimliches Vergnügen. Außerdem wird sich das Publikum immer wieder die Frage stellen: Ist das wirklich Fakt oder doch nur Fiktion?“Neben Hasselhoff und Hübchen ergänzen Lisa Marie Koroll, Max Befort, Cosima Shaw, Anja Herdenm, Serkan Kaya und Urs Rechn den Cast. Regie führte Christian Alvart, der zudem gemeinsam mit Arend Remmers für das Drehbuch verantwortlich war.