Nach historischem Tief: «DSWNWP» erholt sich

Quotennews

Das Moderatoren-Trio kann es doch noch. Nach historisch schwachem Auftritt im Juni bügelt der 1. Juli die Szenerie wieder glatt.

1,48 Millionen Zuschauer. So wenige, wie zuvor noch nie bei. Das war die Überschrift der letzten Programmierung, wenn auch der Marktanteil mit 9,2 Prozent mehr als in Ordnung ging. Nichtsdestotrotz überzeugte die Zielgruppe mit starken 13,1 Prozent bei 0,42 Millionen Umworbenen. In der gestrigen Platzierung erholte sich das Format etwas, wenn auch der Marktanteil "nur" um 0,1 Prozent steigen sollte.Insgesamt konnten Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger gestern 1,6 Millionen Zuschauer anziehen, somit stieg der prozentuale Anteil am TV-Markt auf 9,3 Prozent. Um die Leistung in ein Verhältnis zu setzen: Nach dem hauseigenen News-Format, das 2,24 Millionen Zuschauer begeistern konnte, ist «DSWNWP» so das zweitbeste private Format des Samstags.Die Zielgruppe trat unterdessen auf der Stelle, 0,42 Millionen Werberelevante sorgten für leicht schlechtere 12,8 Prozent. Hier liegt RTL mit der Trio-Show auf Platz zwei des Reichweiten-Rankings bei den 14- bis 49-Jährigen. Den Titel holt sich hier die «Tagesschau» um 20 Uhr. Starke 21,7 Prozent Marktanteil gepaart mit 0,63 Millionen Jüngeren waren nicht zu überbieten.