CW-Programmchef geht

Köpfe

Der Manager war seit dem Start im Jahr 2006 an Bord.

Kevin Levy, Executive Vice President für Programmplanung, Terminierung und Akquisitionen, wird den Sender The CW am 1. August verlassen. Levy war seit dem Start von The CW im Jahr 2006 dabei und gehörte zu den letzten verbliebenen Führungskräften des Senders unter Mark Pedowitz. Pedowitz und alle seine Top-Leute wurden systematisch aus dem Sender verdrängt, seit die Sendergruppe Nexstar im Oktober 2022 eine 75-prozentige Mehrheitsbeteiligung an The CW übernommen hat.Unterhaltungschef Brad Schwartz kündigte Levys Abgang am Dienstag in einem Memo an die Mitarbeiter an. "Nun, da die harte Übergangsarbeit erledigt ist, ist er bereit für sein nächstes Abenteuer. Wir möchten Kevin für seine unermesslichen Beiträge zu The CW danken. Kevin war ein integrales Mitglied unseres Teams, und ich habe den größten Respekt vor seiner Führung, seiner Erfahrung, seinem Können, seinem Instinkt und seinem Wohlwollen. Wir sind traurig, ihn gehen zu sehen, aber wir wünschen ihm alles Gute und werden ihn weiterhin auf Kurzwahl haben", sagte Schwartz.Levy, der die Entscheidung, den Sender zu verlassen, selbst getroffen hat, war Teil des Führungsteams, das dabei half, The CW aus der Asche des ehemaligen UPN aufzubauen. Er begann seine Karriere bei UPN und half beim Start von Sendungen wie «America's Next Top Model», «Veronica Mars» und «Everybody Hates Chris». In jüngerer Zeit half er bei der Übernahme von Serien für The CW, darunter «Sullivan's Crossing», «The Librarians: The Next Chapter» und «Son of a Critch».