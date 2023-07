Roku schnappt sich die Formel E

US-Fernsehen

Der Streamingdienst bietet im kommenden Jahr elf Rennen gratis an.

Roku steigt in das Live-Sportgeschäft ein: Die Streaming-Plattform hat einen mehrjährigen Vertrag mit der Elektroauto-Rennserie Formula E abgeschlossen, um eine Reihe von Rennen exklusiv in den USA zu übertragen. Im Rahmen der Vereinbarung mit der in London ansässigen Formel E – einem Emporkömmling nach dem Vorbild der viel größeren und populäreren Formel 1 – wird Roku ab 2024 elf Rennen pro Saison auf dem Roku Channel für Zuschauer in den USA übertragen. Darüber hinaus hat sich CBS Sports die Rechte an fünf Formel-E-Rennen pro Saison gesichert, die das Unternehmen auf CBS ausstrahlen und auf Paramount+ mit Showtime streamen wird.Ab Januar 2024 werden fünf Rennen live auf CBS und als Simulcast auf Paramount+ übertragen (beide sind auf der Roku-Plattform verfügbar). Und ab der nächsten Saison werden elf Rennen der offiziell als ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft bezeichneten Rennserie auf dem Roku Channel verfügbar sein. Neben den Live-Rennen wird der Roku Channel auch Inhalte aus der Formel-E-Bibliothek anbieten, darunter die Doku-Serie «Unplugged», Rennvorschauen, Highlights und Wiederholungen aller Rennen."Es ist eine Ehre, mit der Formel E die allererste Live-Sport-Partnerschaft mit Roku einzugehen, die es Millionen von TV-Streamern leichter macht, den Nervenkitzel der Formel-E-Rennen durch die einzigartigen integrierten Seherlebnisse zu entdecken, die nur auf Roku verfügbar sind", sagte David Eilenberg, Roku Media's Head of Content, in einer vorbereiteten Erklärung.