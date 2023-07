Über 1 Million sehen «Tour de France»-Start

Quotennews

Es ist wieder so weit! Mit der ersten von 21 Etappen ist die «Tour de France» gestartet. Der erste Weg führte von Bilbao nach Bilbao.

Es wird wieder geradelt. Mit dem Start in Bilbao begann gestern die, das Erste übertrug das sportliche Spektakel ab 14:4 Uhr live. Über 182 Kilometer sollte Adam Yates vor Zwillingsbruder Simon Yates und Tadej Pogačar den ersten Etappen-Sieg einfahren. Neilson Powless, im Gesamtklassement au Platz 46 angekommen, sicherte sich die erste Bergwertung. In diesem Jahr blickte das Erste mit 1,05 Millionen Zuschauern auf das Rad-Rennen, es ergaben sich im frühen Nachmittagsprogramm starke 10,2 Prozent Marktanteil.Ein Vergleich zum Vorjahr ist an dieser Stelle nicht möglich, das Erste übertrug 2022 erst ab der «2. Etappe», da schauten 0,82 Millionen Zuschauer zu. Neben dem guten Gesamt-Ergebnis funktionierte das wichtigste Etappen-Rennen des Radsports auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Es versammelten sich 0,23 Millionen Jüngere, womit 11,4 Prozent am entsprechenden Markt möglich waren.Neben dem Tour-Start sollte gestern weiter die «U21 EM» gezeigt werden. Sat.1 übertrug am Abend die Partie «Georgien - Israel» vor bis zu 0,62 Millionen Zuschauern und 0,14 Millionen Umworbenen (jeweils 2. Halbzeit). Somit waren 3,4 und 5,1 Prozent an den Märkten möglich. ProSieben MAXX zeigte ebenfalls am Abend die Partie «Spanien - Schweiz», womit bis zu 0,35 Millionen Zuschauer drin waren, die Zielgruppe war mit 0,05 Millionen Werberelevanten deutlich schwächer (jeweils 2. Halbzeit). Noch zuvor am Tag gab es eine Begegnung bei. Bei «Cologne Centurions @ Frankfurt Galaxy» schauten jedoch nur maue 0,08 Millionen Zuschauer zu. Bei einem Marktanteil von 0,7 Prozent und 0,02 Millionen Umworbenen, die für bis zu 1,2 Prozent am Markt sorgen konnten, zeigt sich die Übertragung klar schwach.