Pocket Hazel  Finanztipps, Mukbangs und Lifestyle

YouTuber

Das Themengebiet der YouTuberin, die mit dem Reaktionsvideo auf Julien Bams Einnahmen bekannt wurde, ist heute sehr breit aufgestellt.

Die YouTuberin Pocket Hazel wurde weit bekannt, als sie auf ein Video reagierte, in dem Julien Bam seine Steuern offenlegte. Mit ihrem Finanzwissen aus Arbeit und Studium merkte sie gleich, dass hier möglicherweise nicht alles stimmt. Finanzen sind jedoch nicht das einzige Thema auf ihrem Kanal. Sie dreht auch Unterhaltungsvideos, bietet Einblicke in ihr Leben und testet gerne Essen aus aller Welt. So haben ihren Kanal auf YouTube inzwischen knapp eine halbe Million Menschen abonniert.Hazel Nguyen wurde am 11. April 1994 in Vietnam geboren. Im Alter von fünf Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Bereits mit 15 Jahren war sie auf Vorschlag ihres Vaters in einem Steuerbüro angestellt und begann nach dem Abitur schließlich ein BWL-Studium. Auch während dieser Zeit war sie nebenbei in einem Steuerbüro tätig. Ihre Aktivität auf YouTube kam dann im zweiten Semester ihres Studiums hinzu. Zuvor betrieb Nguyen bereits einen Blog zu Themen wie Lifestyle, Mode und Trends. 2012 wagte sie sich dann erstmals auch vor die Kamera, nachdem ihrem Freund aufgefallen war, dass es auf YouTube kaum weibliche Content Creators gab. Ihr damaliger Freund und heutiger Ehemann Dirk unterstützte sie von Beginn an und kümmerte sich um alles Organisatorische.Zu Beginn drehte sie zahlreiche Let’s Plays, was den damaligen Trends auf YouTube entsprach. Etwa ein Jahr später hatte sie darauf aber immer weniger Lust und probierte sich an alternativen Formaten. Sie nahm Comedy-Sketche auf, testete Essen oder nahm ihre Zuschauer mit auf ihre Reise nach Japan. Der wirkliche Durchbruch gelang ihr dann vor fünf Jahren mit dem Video „Steuerberatung reagiert auf Julien Bams Einnahmen/Finanzen“. Der YouTuber gehörte damals zu den Top-Webvideoproduzenten in Deutschland und das Video generierte direkt enorme Aufmerksamkeit. Als ihr Freund es Nguyen zeigte, fiel dieser als Expertin direkt auf, dass er weniger Steuern zahlen müsste, wenn er richtig rechnen würde. Dass das Video viral ging, merkte die YouTuberin zunächst gar nicht, da sie am Tag nach der Veröffentlichung nach Südkorea flog. Bis heute wurde das Video über 2,9 Millionen Mal geklickt.Ganz oben an der Liste der Top-Videos steht allerdings „5 Tage mit 5€ überleben… geht das? 1€ pro Tag Challenge)“ mit über 3,2 Millionen Klicks. Zahlreiche ihrer Videos, die sich rund ums Essen drehen oder einige Mukbangs, ein Videotrend aus Südkorea, bei dem sich Menschen dabei Filmen, wie sie enorm große Portionen an Essen verzehren, haben es ebenfalls ganz nach oben geschafft. Zum Beispiel aß Nguyen alle scharfen Nudeln, die sie finden konnte, testete alle Bubble Teas ihrer Stadt oder testete asiatisches Essen aus deutschen Supermärkten. Auf YouTube betreibt Nguyen noch zwei weitere Kanäle. Auf „whatthehazel“, wo sie 36.700 Abonnenten angesammelt hat, sind in unregelmäßigen Abständen Vlogs zu finden. Bei dem Kanal „Hazelnussallerige“, welcher auf 59.900 Abonnenten kommt, werden hingegen Highlights aus den Livestreams auf Twitch hochgeladen.Ihren Vollzeitjob kündigte Nguyen allerdings erst, als sie ab 2012 den Kanal „Pocket Money“ für Funk betrieb. Hier ging sie vor allem auf Themen wie Geld verdienen und sparen ein und gab ihren Zuschauern Tipps mit auf den Weg. 2021 beendete sie jedoch die Zusammenarbeit mit Funk. Im gleichen Jahr erschien dann das Buch „Pocket Hazels Money Guide“, in welchem Sparsamkeit, Spaß und Nachhaltigkeit mit Geld thematisiert werden. Daneben enthält das Buch allerdings auch persönliche Anekdoten. Seit 2022 moderiert die Webvideoproduzentin außerdem das Format «Working Money – Die Geldhilfegruppe» für den hessischen Rundfunk. In der Sendung sprechen sechs junge Menschen über ihre Erfahrungen mit Finanzen und Investitionen.