Spitzenwoche für «Die Küchenschlacht»

Wochenquotencheck

Auf dem Gesamtmarkt wurde ein neuer Allzeitbestwert aufgestellt. Und auch die Resultate in der jüngeren Gruppe konnten sich sehen lassen.



Bereits seit Januar 2008 istfester Bestandteil des ZDF-Programms. Bis August 2017 gab es zudem noch einen Wochenrückblick, welcher stets am Samstag ausgestrahlt wurde. Dieses Format kehrte 2019 nochmals für sechs Wochen zurück. Unter der Woche treten jeweils sechs Hobbyköche gegeneinander an, die jeden Tag etwas aus einer bestimmten Kategorie kochen müssen. Inzwischen entstanden auch schon zahlreiche Sonderausgaben der Kochshow, wie etwa „Auf hoher See“, „Die Kinder-Küchenschlacht“, „Adventswochen“, „Promiwochen“ oder „Spezialwochen mit Sterneköchen“.In der vergangenen Woche suchte Nelson Müller nach seinem Spitzenkoch. Wie immer mussten die Teilnehmer am Montag ihr Lieblingsessen zubereiten. Katja Zimny wählte hier zum Beispiel einen Nizza-Salat mit gebratenem Thunfisch, Wachtelspiegelei, Oliventapenade, Kartoffelchips und Basilikum-Mayonnaise. Dies verfolgten zum Auftakt der Woche 1,58 Millionen Fernsehende und damit so viele wie seit Ende April nicht mehr. Tatsächlich fiel die Quote mit 20,6 Prozent so stark aus wie nie zuvor in den vergangenen 15 Jahren seit dem Start der Show. Die 0,09 Millionen Jüngeren sicherten sich ebenfalls gute 8,5 Prozent Marktanteil.Dienstags musste dann schließlich eine Vorspeise zubereitet werden, was sich 1,36 Millionen Zuschauer ansahen. Weiterhin wurden hohe 17,9 Prozent Marktanteil verbucht. Erneut fanden 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige auf den Sender, was sich nun in 8,0 Prozent Marktanteil widerspiegelte. Weiter ging es am darauffolgenden Tag mit einem vegetarischen Gericht. Es saßen 1,44 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm, wobei die Sehbeteiligung erneut auf überzeugende 20,2 Prozent anstieg. Für die 0,13 Millionen Jüngeren war es zudem das beste Resultat der Woche und es wurden starke 11,9 Prozent Marktanteil gemessen. Die Quote war hier so gut ausgefallen wie seit September 2022 nicht mehr.Am Donnerstag musste dann ein Gericht gemäß dem vorgegebenen Motto der Woche zubereitet werden. Noch 1,43 Millionen interessierten sich hierfür und sorgten somit für 19,3 Prozent Marktanteil. In der jüngeren Gruppe kamen die 0,10 Millionen Zusehenden auf hohe 9,8 Prozent Marktanteil. Zum Abschluss durfte sich Nelson Müller für das Finale ein Rezept von den Teilnehmenden wünschen. Bei einem Publikum von 1,55 Millionen Menschen stieg der Marktanteil wieder auf starke 20,3 Prozent. Die 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten die Woche mit hohen 8,6 Prozent.Alles in allem war die aktuelle Woche also mehr als erfolgreich für das ZDF . Auf dem Gesamtmarkt wurde die beste Quote seit Start des Formats gemessen, welcher über 15 Jahre zurückliegt. Zudem hielt man sich mit einer durchgängig hohen Zuschauerzahl stets weit über dem Senderschnitt. Vor allem auch in der jüngeren Gruppe, wo das Format häufigeren Schwankungen unterliegt, rutschte man kein einziges Mal ab, sondern präsentierte sich auch hier konstant gut.