«Goodbye Deutschland»-Marathon macht VOX zum Marktführer

Quotennews

Gleich drei Folgen mit unterschiedlichen Reisezielen präsentierte VOX am Montagabend. Vor allem eine neue Ausgabe über Mallorca-Auswanderer war erfolgreich.

Schon in den vergangenen Wochen hatte VOX im Programm am Montagabend. Dabei handelte es sich allerdings nur um Zweitverwertungen, die um 22:15 Uhr über den Sender gingen. Nun standen neue Folgen auf dem Plan, die erste Folge des Abends startete zudem zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Die „Viva Mallorca“-Ausgabe, in der Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen sowie Steffi und Nayla Mersch mit der Kamera begleitet wurden, sahen 1,10 Millionen Zuschauer. Dies entsprach einem Marktanteil von soliden 4,7 Prozent. Aus der Zielgruppe stammten 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige, die fantastische 10,9 Prozent generierten und VOX zum Marktführer in der Primetime machten.Um 22:15 Uhr folgte ebenfalls eine neue Ausgabe, in der USA-Auswanderin Oksana Kolenitchenko im Mittelpunkt stand.unterhielt 0,79 Millionen Zuschauer, darunter 0,35 Millionen Umworbene. Die Marktanteile der einstündigen Sendung wurden auf 5,0 Prozent bei allen sowie weiterhin grandiose 10,4 Prozent in der Zielgruppe beziffert. Um 23:15 Uhr wiederholte VOX eine alte Episode des Auswanderer-Formats, bei das Ziel Bulgarien hieß. Bis 20 Minuten nach Mitternacht blieben 0,42 Millionen Menschen dran, die Marktanteile sanken auf 4,6 respektive 7,6 Prozent.Nach den, die 0,29 Millionen Zuschauer informierten und solide Marktanteile von 4,8 und 6,9 Prozent einfuhren, stiegen die Werte sukzessive an. Drei-Folgen sahen ab 0:40 Uhr jeweils 0,32 Millionen Zuschauer, was die Quoten auf 7,3, 10,4 und 13,5 Prozent ansteigen ließ. Auch in der Zielgruppe ging es von 8,1 auf 10,2 und 10,5 Prozent stetig bergauf.