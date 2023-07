Erneut kein Animations-Glück für RTL

Quotennews

Schon am vergangenen Sonntag wollte RTL den Sonntagabend mit einem Familien-Animations-Film gewinnen. Und ging unter. Mit «Pets 2» gab es gestern Versuch Nr. 2.

Wenn das ein Experiment für zwei Wochen gewesen sein soll, ist das Ergebnis recht klar. RTL versucht den Sonntagabend mit Spielfilmen, genauer, mit Animations-Filmen, zu bespielen und floppt mit beiden Programmierungen. Am letzten Sonntag hieß das Programm «Trolls World Tour». Und es schauten magere 0,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu. Der Marktanteil von 2,4 Prozent unterstrich die schwache Leistung, die Zielgruppe konnte mit 0,24 Millionen und demnach 4,9 Prozent am Markt nicht wirklich etwas retten.Unbeirrt der schwachen Leistung hieß es am gestrigen Sonntag «Pets 2» ► . Erneut ein Animations-Film zur Sonntags-Primetime. Erneut dürfte das Ergebnis nicht zufriedenstellen, wenn es auch klar besser lief. In Summe ließen sich 0,9 Millionen Zuschauer ermitteln, der Marktanteil sieht mit 3,7 Prozent besser aus als in der Vorwoche. Die Zielgruppe schaffte mit 0,42 Millionen Werberelevanten ebenfalls deutlich bessere 8,1 Prozent. Es lief also klar besser, doch trübt das Gesamtbild dennoch. Mit «Pets 2» ist RTL die zweitschwächste Programmierung zur Primetime im privaten Vergleich, in der Zielgruppe ist man immerhin auf Platz drei. Wenn auch nur knapp vor VOX (0,41 Millionen) und Kabel Eins (0,35 Millionen).Im Anschluss kam nach der mageren Vorlage «stern TV am Sonntag» auch nicht so recht in die Gänge. Das Infomagazin konnte die Gesamtreichweite bei 0,83 halten, der Marktanteil stieg demnach auf 4,6 Prozent. Die klassische Zielgruppe blieb mit 0,38 Millionen und 9,6 Prozent nicht grandios vertreten.