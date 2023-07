BBC verliert kreative Vielfalt-Chefin

England

Mit Joanna Abeyie geht bereits die dritte Führungskraft.

Die BBC-Chefin für kreative Vielfalt, Joanna Abeyie, tritt nach weniger als eineinhalb Jahren in dieser Funktion zurück. Abeyie verlässt den Sender, um sich wieder ihrem Beratungsunternehmen Blue Moon zu widmen, das sich auf Vielfalt und Integration sowie die Einstellung von Führungskräften spezialisiert hat. ‚Variety‘ spekuliert in einem Bericht, dass sie in Zukunft als Beraterin für die BBC tätig sein wird.Quellen zufolge wurde Abeyies Abgang von der BBC-Inhaltsdirektorin Charlotte Moore am 22. Juni bekannt gegeben. Ihr letzter Tag in dieser Funktion war am Montag (3. Juli). Als die BBC-Direktorin für Vielfalt und Integration, Chinny Okolidoh, ihrem Team ihren Abgang mitteilte, soll eine Reihe von Mitarbeitern protestiert haben, warum Abeyie, eine beliebte Führungskraft mit guten Beziehungen zur Gruppe, die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt verlassen durfte. Variety geht jedoch davon aus, dass ihr Weggang die Entscheidung der Führungskraft widerspiegelt, zu ihrem Unternehmen zurückzukehren, das sie 2018 gestartet hat.Abeyie wurde im April 2022 als Interimschefin für kreative Vielfalt ernannt und im Oktober fest angestellt. Sie berichtete an June Sarpong, die ebenfalls zweieinhalb Jahre lang Leiterin der Abteilung für kreative Vielfalt war, und überschnitt sich mit ihr. Sie leitete den ersten BBC-Plan für kreative Vielfalt im Jahr 2020. (Nach Sarpongs Ausscheiden im vergangenen Jahr strukturierte die BBC die Position in eine neue, erweiterte Rolle als "Direktor für Vielfalt und Integration" um, die nun von Okolidoh besetzt wird und die Aufgabenbereiche kreative Vielfalt und Belegschaft effektiv vereint).