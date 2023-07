Indisches «Dark Money» startet bei Sony LIV

International

Der Streamingdienst in Indien hat nun «Kafas» von der Produktionsfirma Applause und Sony im Programm.

All3Media International hat einen neuen Vertrag für die indische Adaption des mehrfach preisgekrönten The Forge's «Dark Money» bekannt gegeben. Die sechsteilige die in Indien unter dem TitelPremiere feiert, wurde von Applause Entertainment in Zusammenarbeit mit Madiba Entertainment produziert und ist ab sofort exklusiv auf Sony LIV zu sehen.Ursprünglich für BBC One von dem mehrfach ausgezeichneten Produzenten The Forge produziert, der auch für «National Treasure» und «Help» verantwortlich zeichnet, erforscht das Drehbuchformat Themen wie Moral, Macht, Geld und Ruhm. Der Film folgt einem Jungen, der auf der Welle des Erfolgs schwimmt, weil er in einem erfolgreichen Film mitspielt, als sich bald herausstellt, dass er am Set von dem berühmten Produzenten misshandelt wurde. Als seine Eltern von der schrecklichen Nachricht erfahren, nehmen sie ein beträchtliches Bestechungsgeld an, um zu schweigen, anstatt Anzeige zu erstatten. Sie wollen ihre Familie nicht noch mehr verletzen und glauben, so weiterleben zu können. Sie irren sich. Die Abfindung ändert zwar äußerlich ihren Lebensstil, aber der Schmerz und der Verrat können nicht ungeschehen gemacht werden, und die Familie beginnt zu zerbrechen.Sabrina Duguet, EVP APAC bei All3Media International: "Applause und Madiba Entertainment haben ein fesselndes Drama mit einer tadellosen, hochwertigen Erzählweise produziert, das bei Sony LIV ein perfektes Zuhause gefunden hat. Die universellen Themen des Original-Skriptformats von The Forge wurden ergreifend und intelligent umgesetzt, und ich freue mich, dass die Serie bereits großen Anklang findet und das Publikum in ganz Indien anspricht."Die Applause- und Sony-Adaption von «Dark Money», ist das jüngste Scripted-Format aus dem Katalog von All3Media International, das in Indien sehr erfolgreich ist. All3Media International hat mehr als sieben Scripted-Formate in Indien lizenziert, darunter «Masoom», die indische Adaption des irischen Dramas «Blood», die auf Disney+ Hotstar als Nummer 1 unter den Hindi-Serien der Plattform startete, und «Mithya», die preisgekrönte indische Adaption von Two Brothers Pictures' «Cheat», die auf ZEE5 Premiere feierte und von den Kritikern gefeiert wurde.Jaenani Netra, VP Sales Asia bei All3Media International, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir in Indien mit einem sehr vielseitigen und talentierten Pool von Talenten für unsere Scripted-Formate zusammenarbeiten können. Nachdem ich in diesem Jahr zu All3Media International gekommen bin, freue ich mich sehr über den Zuspruch, den unser Katalog in diesem Land gefunden hat, und wir freuen uns darauf, in Kürze weitere Adaptionen anzukündigen."