Der neue Montag bei Sat.1: Musik- und Clipshows

TV-News

Nach miserablen Zuschauerzahlen verzichtet Sat.1 auf «Die Gegenteilshow» und zeigt stattdessen alte Promi-Specials von «Let the music play» und «111»-Wiederholungen.

fliegt aus dem Programm, nachdem die von Daniel Boschmann moderierte Sendung in den vergangenen Wochen am Montagabend wiederholt wurde und dabei stets enttäuschende Werte einfuhr. Nach 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe am 12. Juni fiel das Ergebnis auf 3,3 Prozent. Trotz des miserablen Ergebnisses gewährte man der Gameshow eine weitere Chance, die sie mit 3,4 Prozent aber nicht zu nutzen wusste. Nun zieht Sat.1 einen Schlussstrich und nimmt «Die Gegenteilshow» mit sofortiger Wirkung aus dem Line-up. Auch die Wiederholungen der Vorabend-Sendunghaben keine Zukunft.Stattdessen zieht Sat.1 den Start der Wiederholungen vonvor, das ohnehin für den 10. Juli geplant war. Amiaz Habtu geht nun bereits ab dem 3. Juli auf Sendung und begrüßt in der Ausgabe, die aus dem Jahr 2021 stammt, Jeanette Biedermann, Tom Beck, Aminata Belli, Patrick Lindner, Bürger Lars Dietrich, Oli P., Melissa Khalaj und Gil Ofarim. Eine Woche später sind Wolff-Christoph Fuss, Ross Antony, Sophia Thomalla, Silvio Heinevetter, Max Giesinger, Andrea Kiewel, Guildo Horn und Janin Ullmann zu Gast.Während der Nachlauf am kommenden Montag aus der Reportage-Wiederholungbesteht, sendet man ab dem 10. Juli die alte Folgen der Clipshow(Erstausstrahlung: April 2023). Dies ist gleichzeitig ein Vorgeschmack auf das 20:15-Uhr-Programm der Folgenwochen am Montag. Am 17. Juli sind(Erstausstrahlung: Januar 2021) und(Erstausstrahlung: Februar 2022).