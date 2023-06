Dan Trachtenberg dreht «Stranger Things»

US-Fernsehen

Der Regisseur war unter anderem für «10 Cloverfield Lane» verantwortlich.

«Prey»-Regisseur Dan Trachtenberg ist als Regisseur für die fünfte-Staffel angekündigt worden. Netflix gab die Nachricht am Mittwoch bekannt. Zu den Credits des Regisseurs gehört «10 Cloverfield Lane», der von Paramount veröffentlicht und von Bad Robot produziert wurde. Außerdem führte er Regie bei der Pilotfolge von «The Boys» für Amazon sowie bei der «Black Mirror»-Folge „Playtest" für Netflix.Netflix verlängerte das beliebte Drama im Februar 2022 für seine fünfte und letzte Staffel. Die Produktion der Folge wurde jedoch aufgrund des laufenden WGA-Streiks unterbrochen, bevor sie beginnen konnte. Die Duffer-Brüder gaben im Mai bekannt, dass sie sich mit der Gewerkschaft solidarisch zeigen würden, obwohl sie bereits einen Teil von Staffel fünf geschrieben haben. Im Moment hat die fünfte Runde noch keinen Premierentermin. "Wir hoffen, dass bald eine faire Einigung erzielt wird, damit wir alle wieder an die Arbeit gehen können. Bis dahin – over and out. #wgastrong", schrieben die Duffers damals in ihrer Ankündigung.«Stranger Things» wurde von den Duffer-Brüdern entwickelt und wird von Upside Down Pictures & 21 Laps Entertainment produziert. Die Duffer Brothers fungieren als ausführende Produzenten, Autoren und Regisseure der Serie. Shawn Levy und Dan Cohen von 21 Laps Entertainment und Curtis Gwinn sind ebenfalls ausführende Produzenten.