FX stellt «Breeders» ein

Die Serie wird Ende Juli mit der vierten Staffel zu Ende erzählt.

Die vierte Staffel vonwird auch die letzte der Serie sein, wie FX bekannt gegeben hat. Die Nachricht kommt nur einen Monat vor der Premiere von Staffel vier, die am 31. Juli auf dem Sender anläuft und deren Episoden am nächsten Tag auf Hulu gestreamt werden können. Die Komödie über Elternschaft mit Martin Freeman und Daisy Haggard in den Hauptrollen setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der dritten Staffel ein, in der Freemans Paul und Haggards Ally kurz vor der Trennung standen.Laut einer Pressemitteilung wird die vierte und letzte Staffel von «Breeders» "die größte elterliche Herausforderung bringen, der sich Paul und Ally jemals gestellt haben, als der 18-jährige Luke (Oscar Kennedy) beim Weihnachtsessen eine Bombe platzen lässt, die das Leben aller für immer verändern wird. Die 16-jährige Ava (Zoë Athena), die nicht länger in Lukes Schatten steht, erlebt ihre eigene Sensation, als sie die charismatische Holly (Jessie Williams) kennenlernt und sich sofort in sie verliebt. Paul und Ally versuchen, scheitern und versuchen es immer wieder, während sie sich den neuen elterlichen Herausforderungen stellen und gleichzeitig die zunehmend gestörten Jim (Alun Armstrong) und Jackie (Joanna Bacon) unterstützen müssen."Staffel vier von «Breeders» wird aus zehn Episoden bestehen, wobei die Premiere die ersten beiden Episoden enthält und jede weitere Woche eine Episode ausgestrahlt wird. Die Serie wird von Avalon und FX Productions für FX und Sky produziert und wurde von Freeman, Simon Blackwell und Chris Addison entwickelt, wobei Blackwell als Showrunner fungiert.