Evan Peters stößt zum «Tron 3»-Cast hinzu

Kino-News

Für die Fortsetzung des Klassikers hatte bereits Jared Leto unterzeichnet.

Evan Peters, Star aus «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» und «Mare of Easttown», spielt zusammen mit Jared Leto in, dem dritten Film von Disneys extrem langlebigem Cyberspace-Franchise. Joachim Rønning («Maleficent: Mistress of Evil») wird bei dem Film nach einem Drehbuch von Jesse Wigutow Regie führen. Die Produktion ist für August gestartet (ungeachtet eines Schauspielerstreiks).Neben seinen häufigen Auftritten in der FX-Anthologieserie «American Horror Story» spielte Peters Peter Maximoff in mehreren «X-Men»-Filmen für 20th Century Fox (bevor das Studio von Disney übernommen wurde), beginnend mit «X-Men: Days of Future Past» von 2014.Der Originalfilm «Tron» mit Jeff Bridges in der Hauptrolle feierte 1982 mit bahnbrechenden Innovationen im Bereich der digitalen visuellen Effekte Premiere. Ursprünglich ein Flop, entwickelte sich der Film zu einem Kultfilm, der schließlich 2010 zur Fortsetzung «Tron: Legacy» mit Bridges, Garrett Hedlund und Olivia Wilde in den Hauptrollen führte. «Top Gun: Maverick»-Regisseur Joseph Kosinski gab mit dem Film sein Regiedebüt. Er entwickelte mehrere Jahre lang eine Fortsetzung, trennte sich aber schließlich 2015 von dem Projekt mit Disney.