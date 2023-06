Acht neue «Squid Game»-Darsteller

International

Nur wenige Schauspieler werden aus der ersten Staffel wieder mitwirken.

Squid Game rounds out the cast for Season 2:



Please welcome Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, and Won Ji-an to the game! pic.twitter.com/wV7WErYKpM — Netflix (@netflix) June 29, 2023

Die zweite-Staffel auf Netflix rundet seine Besetzung mit acht neuen Darstellern ab. Neu in der internationalen Erfolgsserie sind Park Gyu-young («Sweet Home»), Jo Yu-ri, Kang Ae-sim («Be Melodramatic», «Move to Heaven»), Lee David («The Fortress», «Svaha: The Sixth Finger»), Lee Jin-uk («Sweet Home», «Miss Granny»), Choi Seung-hyun («Tazza: The Hidden Card», «Commitment»), Roh Jae-won («Missing Yoon», «Ditto») und Won Ji-an («D. P.»).Netflix hatte bereits angekündigt, dass Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon und Yang Dong-Geun neben den wiederkehrenden Darstellern Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Gong Yoo und Wi Ha-jun ebenfalls in der neuen Staffel mitspielen werden. Hwang Dong-hyuk, der Schöpfer der Serie, wird als Autor, Regisseur und ausführender Produzent für die neue Staffel zurückkehren. Kim Ji-yeon wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. Firstman Studio wird produzieren.Netflix knüpft an den Erfolg der Serie mit der kommenden Reality-Wettbewerbsserie «Squid Game: The Challenge», in der die Teilnehmer an Spielen teilnehmen, die in der Scripted-Version vorkommen, um einen Geldpreis zu gewinnen. Die Sendung soll im November anlaufen.