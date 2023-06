«The Other One» endet mit der dritten Staffel

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Max hat das Serienende beschlossen.

wird nicht für eine vierte Staffel zurückkehren, da die Serienschöpfer Chris Kelly und Sarah Schneider ankündigen, dass sie "immer wussten", dass das Finale von Staffel drei am Donnerstag "der Punkt ist, an dem wir die Geschichten von Brooke und Cary Dubek beenden wollten".Die Serie, die 2019 erstmals auf Comedy Central ausgestrahlt wurde, bevor sie zu HBO Max (und jetzt Max) wechselte, war eine bissige Satire auf Hollywood und die korrumpierende Natur des Ruhms. In den Hauptrollen spielen Heléne Yorke und Drew Tarver die desillusionierten Millennial-Geschwister Brooke und Cary, die versuchen, es in New York City zu schaffen, nachdem ihr Bruder im Teenageralter ein Popstar à la Justin Bieber und ihre Mutter eine Tagesmoderatorin geworden ist. In Staffel drei arbeitet sich Cary, ein Schauspieler, schließlich zu einer C-Prominenz hoch, während Brooke, nachdem sie ihre berühmten Familienmitglieder als Talentmanagerin betreut hat, beschließt, die Branche zu verlassen, um "Gutes zu tun"."Es ist bittersüß, sich nach drei Staffeln von der Familie Dubek zu verabschieden, aber wir wussten immer, sowohl kreativ als auch persönlich, dass wir ihre Geschichten hier beenden wollten", so Kelly und Schneider in einer gemeinsamen Erklärung. "Und weil wir im wahrsten Sinne des Wortes keine Möglichkeiten mehr haben, Drew Tarver zu demütigen, was soll's?"Die Co-Showrunner fuhren fort: "Wir sind allen (Schwulen), die die Serie angeschaut haben, zutiefst dankbar, Max dafür, dass er uns ein zweites Zuhause und ein zweites Leben gegeben hat, und unseren Autoren, Produzenten und der Crew, die in den letzten 45 Jahren so viel von ihrer Zeit, ihrem Talent und ihrer Leidenschaft in diese Serie investiert haben. Und schließlich ein riesiges Dankeschön an Heléne, Drew, Molly, Case, Wanda, Josh, Brandon und alle unsere brillanten Darsteller (außer Ken), die diese Serie besser gemacht haben, als sie es je hätte sein können, und die wir schrecklich vermissen werden (besonders Ken). Lang lebe ChaseDreams. #chasedreams #globsaregay #feet."