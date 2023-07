Max gibt nach: Credits wieder wie früher

Vermischtes

Der Streamingdienst aus dem Hause Warner Bros. Discovery wollte mit einer Umstellung punkten.

Warner Bros. Discovery hat mit dem Start von Max – der umbenannten Version von HBO Max – im letzten Monat einige Größen Hollywoods verärgert, weil die Inhaltsdetailseiten des neuen Dienstes Autoren, Regisseure, Produzenten und andere unter einer einzigen Rubrik "Schöpfer" zusammenfassen. Fünf Wochen nach einer Entschuldigung und dem Versprechen, das Problem zu beheben, hat WBD nun die Listen in Max aktualisiert. Die Aktualisierungen sind auf Plattformen wie der max.com-Website und iOS bereits verfügbar und werden in dieser Woche auf alle Geräteplattformen ausgeweitet.Zum Beispiel enthält der Oscar-prämierte Film «Raging Bull» mit Robert De Niro in der Hauptrolle auf Max jetzt die folgenden Einträge: Regie: Martin Scorsese; Drehbuchautoren: Paul Schrader, Mardik Martin; Produzenten: Irwin Winkler, Robert Chartoff; Basierend auf Quellenmaterial von: Jake La Motta, Joseph Carter, Peter Savage. Als Max am 23. Mai an den Start ging, fasste der Dienst all diese Personen unter einer einzigen Rubrik "Schöpfer" zusammen.Es ist nicht klar, warum Max die Art und Weise geändert hat, in der es die Filmabspänne auf den Detailseiten der Titel präsentiert, während HBO Max sie herausgebrochen hatte. Ein Vertreter von Warner Bros. Discovery sagte, dass die Auflistungen "aufgrund eines Versehens beim technischen Übergang von HBO Max zu Max geändert wurden". Bei der Umstellung von HBO Max auf Max fügte der Dienst Tausende von Episoden von Discovery Networks wie «90 Day Fiancé» und «Fixer Upper» hinzu, was das Max-Team dazu veranlasste, einen gemeinsamen Metadatenrahmen zu standardisieren.