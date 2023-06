sixx schnappt sich australisches «My Kitchen Rules»

TV-News

Ab Mitte Juli zeigt man am Samstagabend das australische Original des einstigen

RTLZWEI-Flops «Meine Küche rockt».

Beim australischen Sender Seven Network läuft seit 2010 die Kochsendung, die bereits in zahlreichen Ländern adaptiert wurde. Das Original umfasst inzwischen über 400 Episoden, die in zwölf Staffeln unterteilt sind. Nun hat sich der Frauensender sixx die neueste Auflage der Kochshow gesichert und wird die 16-teilige zwölfte Staffel ab dem 15. Juli immer samstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zeigen.Die Sendung sucht die besten Hobbyköche Australiens, die von Chefkoch Manu Felidel gemeinsam mit einer Jury aus verschiedenen Gastjuroren bewertet werden. Die Kandidaten kochen unterschiedliche Familienrezepte und Eigenkreationen. Am Ende kämpfen zwei Teams um den Siegertitel.Das Erfolgsformat aus Down Under wurde vor einigen Jahren auch in Deutschland adaptiert. Damals wagte sich RTLZWEI an das Projekt, strahlte aber nur zwei Folgen unter dem Titelaus. Nach zwei Folgen, die am Samstagnachmittag gesendet wurden, war aber bereits wieder Schluss. Die beiden zweistündigen Ausgaben holten jeweils nur etwas mehr als zwei Prozent Marktanteil.