Eurosport zeigt Tour de France Femmes im Free-TV

TV-News

Die Männer-Rundfahrt wird sowohl im Ersten als auch bei Eurosport ausführlich begleitet, für die Frauen-Rundfahrt müssen die ARD-Zuschauer den Sender wechseln. Bei Eurosport ist das anders.

Ab dem kommenden Wochenende, genauer: ab Samstag, 1. Juli, begeben sich wieder die besten Radprofis der Welt auf den Weg quer durch Frankreich und fahren die. Mehr als drei Wochen dauert das berühmteste Radrennen der Welt. Das Erste baut seine Übertragungsschiene in diesem Jahr aus und ist meist ab 14:10 Uhr auf Sendung. Auch Warner Brother Discovery begleitet das Sportevent täglich live auf all seinen Plattformen.Eurosport überträgt alle 21 Etappen live im Free-TV, insgesamt sind rund 120 Sendestunden mit Live-Rennaction geplant. Im Anschluss an jede Etappe taucht der “Velo Club”, die Eurosport-Radsport-Show, noch einmal tief ins Tagesgeschehen ein. Moderator David Marcour begrüßt die Radsport-Fans live aus dem virtuellen Studio in München zum 30-minütigen Tour-Recap. Im Zusammenspiel mit Kommentator Karsten Migels, den Eurosport-Experten Bernhard Eisel sowie Jens Voigt und Robert Bengsch im Wechsel, werden die entscheidenden Szenen beleuchtet und bewertet. Bei den Streamingdiensten discovery+ und GCN+ ist die Frankreichrundfahrt komplett und ohne Werbeunterbrechung zu sehen.Darüber hinaus wird auch die zwischen dem 23. und 30. Juli stattfindende Tour de France Femmes, als die Frankreichrundfahrt der Frauen, ebenfalls im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt die acht Etappen hingegen nur beim Spartensender One sowie bei Sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Bei Eurosport wird als Expertin von vor Ort die Niederländerin Iris Slappendel berichten. Kommentatoren sind Gerhard Leinauer und Christian Lichtenberg, die bei ausgewählten Etappen Gast-Expertinnen am Mikrofon begrüßen. Bei One ist bis auf eine Ausnahme Florian Nass als Kommentator im Einsatz, die erste Etappe begleitet Florian Kurz.