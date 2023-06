Primetime-Check

Wie erfolgreich waren «Die Bergretter» im ZDF? Punktete «Das Messie-Team» bei RTLZWEI?

Mitund dem Krimi „Das Kind vom Finstertor“ sicherte sich Das Erste den ersten Platz. 4,37 Millionen Zuschauer brachten 19,4 Prozent bei allen und bei den jungen Menschen verbuchte man 8,9 Prozent. Mitundschnappte man sich noch 2,15 und 2,05 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 5,2 und 7,9 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 11,6 und 7,9 Prozent ein.Das ZDF schickteauf Sendung, die 3,56 Millionen Zuschauer und 11,6 Prozent Marktanteil hatten. Im Anschluss sahen 3,34 Millionen Menschen das, das auf 16,0 Prozent kam. Die Sendungen verbuchten 4,6 und 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.schnitt mit 2,18 Millionen und 13,5 Prozent gut ab, bei den jungen Erwachsenen fuhr man 5,6 Prozent Marktanteil ein.RTL wollte mitpunkten, das mit 1,75 Millionen Zuschauern auf 14,6 Prozent in der Zielgruppe kam. Dasbesorgte Sat.1 0,70 Millionen Zuschauer und führte zu sechs Prozent in der Zielgruppe. Unterdessen locktenund0,59 und 0,49 Millionen Menschen zu Kabel Eins, die Marktanteile wurden mit sehr guten 5,1 und 5,5 Prozent beziffert.Die Premiere vonlockte 0,76 Millionen Zuschauer zu ProSieben, der Sender strich 12,6 Prozent in der Zielgruppe ein. RTLZWEI zeigte die zweite Ausgabe von, das mit 0,40 Millionen Zusehern abstürzte und nur noch 2,6 Prozent bei den Umworbenen holte.undbesorgten VOX 1,32 und 1,24 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden sagenhafte 7,5 und 11,4 Prozent Marktanteil eingefahren.